رای گیری در 916 شعبه اخذ رای استان قزوین به خوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر سیروس صابری ساعتی قبل با حضور در مسجدالنبی رای خود را به صندوق انداخت و دو نمانیده مورد نظر خود را انتخاب کرد.



صابری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در تماسی که با فرمانداران استان برقرار کرده ایم گزارش ها نشان می دهد که حضور مردم خوب است و پس از پیام رهبری غیر از این هم انتظار نمی رفت.



وی افزود: مردم با این مشارکت نشان می دهند که پشتیبان نظام هستند و دشمنان را ناامید خواهند کرد و با این شور و نشاط به تحقیق آهنگ نواخته شدن سیلی بر صورت دشمنان شنیده می شود.



صابری بیان کرد: خوشبختانه همه صندوقهای رای به مناطق مختلف استان رسیده و از نظر جوی نیز فعلا هیچ مشکلی نداریم و در صورت تغییرات جوی پیش بینی لازم انجام شده تا مشکلی برای رای دهندگان ایجاد نشود.



رئیس ستاد انتخابات استان قزوین یادآورشد: از نظر امنیتی هر هفته شورای تامین برای پیشگیری و رصد اوضاع تشکیل جلسه داد و نتایج آن آرامش و امنیت کامل در استان برای برگزاری این انتخابات پر شور است و از همه دستن اندرکاران امنیتی و انتظامی تقدیر می شود.



وی افزود: در حال حاضر هیچ مشکلی در استان نداریم و محافظان صندوقها هم با یک نفر افزایش به سه نفر رسیده که امانتداری با جدیت بیشتری انجام شود.



صابری در خصوص منع قانونی برای حضور داوطلبان در شعب اخذ رای هم گفت: داوطلبان برای سرکشی حق حضور در شعبه ها را ندارند اما برای رای دادن می توانند وارد شعب شوند و پس از انداختن رای از شعبه خارج شوند.



وی بیان کرد: اگر کسی در شعب دیده شود که برای افراد بیسواد نامکاندید خود را بنویسد برخورد می شود و نظارت می کنیم تا

امانت داری مردم محقق شود.



صابری در خصوص امکان تمدئید زمان رای گیری هم تصریح کرد: امکان تمدید رای گیری هست اما از مردم انتظار داریم در ساعات اولیه رای دهند و منتظر ساعات پایانی نباشند.