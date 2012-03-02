رأی هر ایرانی گامی در راستای تحقق مشارکت حداکثری است

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سازمان تبلیغات اسلامی آمده است: روز جمعه 12 اسفند تجلی دوباره شور و شعور حضور ملت در انتخاباتی دیگر است. باز هم باید حماسه دیگری آفرید تا به نظاره نتیجه عزم ملی در عرصه تعیین سرنوشت نشست.

از این رو، مقوله‌هایی همچون «مشارکت حداکثری» و «جلب آرای عمومی» برای شرکت در انتخابات، بر مبنای این مؤلفه‌ها، امری ملی و دینی است؛ لذا رأی هر ایرانی می‌تواند گامی پرشور و مؤثر در راه تحقق مشارکت ملی باشد.

هر فرد و گروهی باید با در نظر گرفتن منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و فارغ از هر گونه جناح‌بندی‌های سیاسی و یا نقطه نظرهای گروهی مطرح در عرصه هر انتخاباتی به تشخیص مؤلفه‌های انتخاب اصلح و راهبردهای ملی جلب مشارکت حداکثری ملت شریف ایران اسلامی بپردازد.

بی‌شک بهترین مرجع برای آگاهی از معیارهای تشخیص صحیح در امر خطیر و سرنوشت سازی چون انتخابات، رهنمودهای رهبر گرانقدر انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. از این رو نصب‌العین قرار دادن فرمایشات ایشان، می‌تواند راهبردی ملی برای دست یافتن به مجلسی مقتدر و کارآمد باشد.

سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر حساس و سرنوشت‌ساز بودن امر خطیر قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی، از آحاد ملت ایران دعوت می‌کند تا با حضور در شعبه‌های رأی، حماسه‌ای دیگر بیافرینند.