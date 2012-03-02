9 نامزد انتخابات گلستان در فرآیند تبلیغات انصراف دادند

سید قاسم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مجموع 74 نامزد تایید صلاحیت شده در حوزه های انتخابیه استان، 9 نفر در فرایند تبلیغات انثرافشان را اعلام کرده اند.

وی اظهار داشت: در مجموع 130 نفر در نهمین دوره انتخابات مجلس در استان ثبت نام کرده بودند که هفت نفر قبل از بررسی صلاحیتها اعلام انصراف کرده بودند.

وی عنوان کرد: از مجموع 123 نفر باقیمانده نیز 74 نفر در نهایت تایید صلاحیت شدند که تاکنون 9 نفر اعلام انصراف کرده اند.

حسینی بیان داشت: ستاد انتخابات استان از ابتدای تشکیل تاکنون 19 جلسه داشت که حاصل این جلسات 105 مصوبه عملیاتی و اجرایی بوده است.

وی تعداد واجدان شرایط رای دادن در انتخابات را در استان یک میلیون و 108 هزار نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد 119 هزار نفر رای اولی هستند.