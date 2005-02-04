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۱۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۶:۰۸

يك تهيه كننده برنامه هاي اقتصادي:

تاثير گذاري رسانه ها بر الگوي مصرف مهمترين ابزار بدست گرفتن نبض مصرف جامعه است

تاثير گذاري بر الگو ها و رفتارهاي مصرفي توسط رسانه هاي جمعي از مهمترين ابزار هاي تحقق در اختيار گرفتن نبض مصرف جامعه است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، تهيه كننده برنامه هاي اقتصادي با بيان اين مطلب گفت: از طريق اطلاع رساني به جامعه و مردم مي توان آنها را از وضعيت كالاهاي مورد مصرف آگاه كرد.

نورالله زاده افزود: بعنوان مثال چنانچه در زمينه مصرف آب اطلاع رساني لازم در سطح جامعه صورت گيرد با توجه به وضعيت منابع آبي كشور، روند رو به رشد جمعيتي و تقاضاي رو به رشد بخشهاي اقتصادي از جمله صنعت و خدمات  و اينكه سرانه منابع آب كشور ما در حال كاهش بوده ، مي توان  بر تغيير الگوي مصرفي جامعه تاثيربسزايي داشت.

وي تصريح كرد: درچنين شرايطي مي توان با تغيير الگوي مصرف جامعه، مردم را به سوي مصرف كمترو توليد كنندگان را به سوي توليد كالاهايي با مصرف آب كمترسوق داد.

به گفته وي، علاوه بر آموزش مستقيم مي توان از طريق آموزش هاي غير مستقيم از طريق رسانه ها ودر قالب نمايش فيلم، سريال بصورت طنز و غير طنزبر الگوهاي مصرف  جامعه تاثيرگذاشت.

کد مطلب 154858

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