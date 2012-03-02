حضور حداکثری چالوسیها در نخستین ساعات آغاز رای گیری

سید قدیر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز شاهد حضور پرشور مردم از ساعات اولیه رای گیری در پای صندوقهای رای در شعبه های اخذ رای شهرستان چالوس در حوزه شهری و روستایی هستیم.

وی بیان داشت: در بحث نظارتی ستادهای بازرسی و نظارت حضور مستمری را در کلیه صندوق های اخذ رای داشته و با هر گونه بد اخلاقی انتخاباتی به شدت برخورد می رود.

فرماندار چالوس تصریح کرد:ستاد انتخابات شهرستان چالوس نیز همزمان با آغاز رای گیری در فرمانداری شهرستان چالوس مستقر و با برگزاری جلسه مسایل و موارد مختلف را مورد بررسی قرار می دهد.

رضایی بیان داشت:114 شعبه اخذ رای در شهرستان چالوس مستقر است که از این تعداد 70 شعبه در چالوس،26 شعبه در مرزن آباد و 18 شعبه در کلاردشت مستقر هستند.

فرماندار چالوس گفت: دو هزار و 500 نفر امروز در برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با این ستاد همکاری دارند.

رضایی بیان داشت: تمامی دستگاههای خدماتی شهرستان چالوس اعم از ادارات گاز، آب و فاضلاب، برق، مخابرات، بازرگانی و بهداشت و درمان در آماده باش کامل قرار دارند و در ستاد انتخابات شهرستان چالوس حضور دارند.

وی تصریح کرد: تمامی مقدمات برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این شهرستان از قبل آماده شده بود و روند انتخابات به خوبی در شهرستان چالوس در حال انجام است.