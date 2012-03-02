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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۶

رضایی خبر داد:

حضور حداکثری چالوسیها در نخستین ساعات آغاز رای گیری

حضور حداکثری چالوسیها در نخستین ساعات آغاز رای گیری

چالوس - خبرگزاری مهر: فرماندار چالوس گفت: با توجه به اینکه در ساعات اولیه برگزاری انتخابات نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم مردم حضور حداکثری در پای صندوقهای رای دارند.

سید قدیر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز شاهد حضور پرشور مردم از ساعات اولیه رای گیری در پای صندوقهای رای در شعبه های اخذ رای شهرستان چالوس در حوزه شهری و روستایی هستیم.

وی بیان داشت: در بحث نظارتی ستادهای بازرسی و نظارت حضور مستمری را در کلیه صندوق های اخذ رای داشته و با هر گونه بد اخلاقی انتخاباتی به شدت برخورد می رود.

فرماندار چالوس تصریح کرد:ستاد انتخابات شهرستان چالوس نیز همزمان با آغاز رای گیری در فرمانداری شهرستان چالوس مستقر و با برگزاری جلسه مسایل و موارد مختلف را مورد بررسی قرار می دهد.

رضایی بیان داشت:114 شعبه اخذ رای در شهرستان چالوس مستقر است که از این تعداد 70 شعبه در چالوس،26 شعبه در مرزن آباد و 18 شعبه در کلاردشت مستقر هستند.

فرماندار چالوس گفت: دو هزار و 500 نفر امروز در برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با این ستاد همکاری دارند.

رضایی بیان داشت: تمامی دستگاههای خدماتی شهرستان چالوس اعم از ادارات گاز، آب و فاضلاب، برق، مخابرات، بازرگانی و بهداشت و درمان در آماده باش کامل قرار دارند و در ستاد انتخابات شهرستان چالوس حضور دارند.

وی تصریح کرد: تمامی مقدمات برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این شهرستان از قبل آماده شده بود و روند انتخابات به خوبی در شهرستان چالوس در حال انجام است.

کد مطلب 1548581

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