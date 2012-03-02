به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح جمعه پس از حضور در انتخابات مجلس در صندوق سیار شماره 73 در حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با وجود اینکه انتخابات تازه شروع شده ولی مردم حضور خوب و چشمگیری در انتخابات داشته‌اند.

وی با اشاره به حضور با بصیرت و از روی آگاهی مردم در انتخابات ادامه داد: حضور مردمی در انتخابات ضامن پیروزی است و وقتی مردم در صحنه حضور دارند دشمنان هر طرحی که داشته باشند مجبورند عقب نشینی کنند.

امام جمعه بوشهر اضافه کرد: بصیرت، ولایتمداری و هوشیاری مردم چنان است که در تمام عرصه‌ها خود را نشان می‌دهد. این انتخابات گذشته از اینکه مجلسی قوی خواهد داشت اقتدار برای نظام در عرصه ملی و فراملی دارد.

وی با اشاره به اینکه برنده واقعی انتخابات ولایت، ولایتمداری و مردم، بازنده اصلی جهان سلطه و استکبار هستند، افزود: پس از حضور گسترده مردم در انتخابات معادلات جهان استکبار به هم می‌ریزد.

آیت‌الله صفایی بوشهر ادامه داد: یک نماینده اصلی باید مومن، متدین، متقی، با اخلاق، دارای بینش سیاسی، ولایتمدار، دلسوز مردم باشد و خود را برای مردم و نظام هزینه کند.

وی اضافه کرد: نماینده اصلح آن است که برای خدمت به مجلس برود نه اینکه در پس کسب قدرت و ثروت باشد، نماینده باید دشمن شناس، دشمن ستیز بوده و مشکلات مردمی که ولایتمدارانه شهید دادند و در دفاع از انقلاب همواره حضور داشتند حل کند.