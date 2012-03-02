تخلف انتخاباتی در آذربایجان غربی گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طالبی صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران افزود: هم اکنون یک هزار و 856 بازرس به همراه یک سربازرس به ازای هر10 صندوق یک نفر در استان کار بازرسی و نظارت بر روند انتخابات استان را برعهده دارند.

وی ادامه داد: مردم می توانند در صورت بروز و مشاهده هر گونه تخلف انتخاباتی موضوع را از طریق نمابر 3463198-0441 علاوه بر مراجعه حضوری به بازرسان حاضر در شعبه های اخذ رای تماس حاصل کنند.

طالبی یادآور شد: تاکنون گزارشی مبنی بر تخلف انتخاباتی در سطح استان تاکنون گزارش نشده است و با وجود بارش برف کار رای گیری در سلامت کامل در حال انجام است.

وی با تقدیر از مشارکت گسترده مردم در پای صندوق های رای دراستان از عموم مردم خواست با حضور در پای صندوق رای دشمنان نظام را در پی توطئه های پلید خود مایوس کنند.

آذربایجان غربی با 9 حوزه انتخابیه، 17 شهرستان 38 شهر و 136 دهستان 12 کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد که سه نفر از حوزه انتخابیه ارومیه، دو نفر از حوزه انتخابیه میاندوآب، تکاب و شاهین دژ و از حوزه ها انتخاباتی مهاباد یک نفر، نفده و اشنویه یک نفر، سردشت و پیرانشهر یک نفر، بوکان یک نفر، سلماس یک نفر، خوی و چایپاره یک نفر، ماکو، چالدرن، شوط و پلدشت یک نفر به مجلس شورای اسلامی راه می یابند .