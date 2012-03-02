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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۳

زارع نژاد در گفتگو با مهر:

996 شعبه اخذ رای پذیرای مردم استان البرز است

996 شعبه اخذ رای پذیرای مردم استان البرز است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل سیاسی و انتخابات استان البرز گفت: 996 شعبه اخذ رای به تفکیک 746 شعبه اخذ رای در کرج و 250 شعبه در ساوجبلاغ پذیرای مردم استان البرز هستند.

علی اکبر زارع نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 996 شعبه اخذ رای در البرز ایجاد شده است که امروز مردم از آغاز مدت زمان رای گیری به این شعب مراجعه کرده اند.

زارع نژاد تعداد اعضای شعب، نمایندگان فرماندار، کاربران، ناظران و ماموران انتظامی را 23  هزار و 600 نفر خواند که اجرای انتخابات استان البرز را بر عهده دارند.

وی با توصیف موقعیت خاص استان البرز به جهت نزدیکی به مهمترین مرکز سیاسی کشور، پایتخت موقعیت خاصی خواند که در زمینه انتخابات اطلاع رسانی گسترده ای در آن شده است.

وی به تجربه برگزاری سه انتخابات دیگر در این منطقه اشاره کرد و از پیش بینی حضور حداکثری مردم خبر داد.

زارع نژاد گفت: امسال با توجه به اولین تجربه استان در برگزاری انتخابات استانی در البرز علاوه بر کمیته های عادی ستاد انتخابات دو کمیته بانوان و بصیرت افزایی به ستاد انتخابات اضافه شد.

وی با با اشاره به برگزاری 175 برنامه در خصوص انتخابات و حضور حداکثری استقبال مردم از این برنامه ها را خوب توصیف کرد.

 مدیرکل سیاسی و انتخابات استان البرز گفت: مردم از شعور سیاسی بالایی برخوردارند و عزم مردم بر حضور حداکثری است.

کد مطلب 1548587

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