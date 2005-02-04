برانكو امشب ديدار بحرين - لبنان را آناليز مي كند / تيم ملي بدون علي دايي وارد كيش شد

به گزارش خبرنگار" مهر" ملي پوشان كشورمان كه پس از پيروزي در ديدار تداركاتي مقابل بوسني ، بمنظور برپايي اردويي سه روزه پيش از ديدار با بحرين راهي جزيره كيش شده اند ، پنج شنبه شب در ميان استقبال كم نظير و پر شور جوانان و مردم فوتبالدوست كيش وارد اين جزيره شدند . در مراسم استقبال از تيم ملي ، قاسمي مدير عامل منطقه آزاد كيش ، بهرام افشارزاده مدير عامل موسسه ورزش و تفريحات سالم كيش و جمعي از مسئولان و دست اندركاران منطقه آزاد كيش حضور داشتند .

غيبت علي دايي در سفرتيم ملي فوتبال كشورمان به كيش براي بسياري از علاقمندان سئوال برانگيز بود كه گويا كاپيتان تيم ملي به دليل مشكلات شخصي نتوانسته بود كاروان تيم ملي را همراهي كند و به همين دليل صبح امروز خود را به جمع ساير ملي پوشان رساند .

تيم ملي بلافاصله پس از ورود به كيش در هتل صدف اسقرار يافت و به صلاحديد كادر فني بازيكنان صبح امروز را به استراحت پرداختند تا ساعت 18عصر امروز اولين جلسه تمريني خود را در ورزشگاه المپيك كيش برگزار كنند . ورود تماشاگران در تمرينات تيم ملي بلامانع است و حتي برانكو پس از استقبال كم نظير علاقمندان در فرودگاه كيش از حضور تماشاگران در تمرينات براي بالا بردن روحيه تيم ملي استقبال كرده است . به اين ترتيب كليه درهاي ورودي ورزشگاه المپيك به روي عموم علاقمندان باز است و تماشاگران مي توانند در دو نوبت صبح و عصر از نزديك تمرينات تيم ملي را زير نظر بگيرند .

قرار است پس از صرف شام و در محل هتل اقامت تيم ملي ، برانكو فيلم ديدار تيم هاي بحرين و لبنان كه به پيروزي 2-1 بحرين انجاميد را براي بازيكنان آناليز كند .

از جمع بازيكنان لژيونر تيم ملي هنوز هيچ بازيكني به اردوي تيم ملي ملحق نشده است و گفته مي شود رحمان رضايي و علي كريمي ظرف روزهاي آينده خود را در كيش به مربيان تيم ملي معرفي خواهند كرد . ضمن اينكه قرار است مهدوي كيا ، هاشميان و زندي پس از حضور در رقابتهاي اين هفته بوندس ليگا يكشنبه براي حضور در اردوي تيم ملي مستقيما راهي بحرين شوند .



