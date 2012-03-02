"فیتیله و ماه پیشونی" گزینه مناسبی برای اکران نوروزی است

احمد نجفی تهیهکننده "فیتیله و ماه پیشونی" به خبرنگار مهر گفت: این فیلم در جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان به روی پرده رفت و با استقبال خوبی نیز روبرو شد. اما به دلیل سرعت در رساندن این فیلم به جشنواره ما نیاز داشتیم دوباره تدوین کنیم و 25 دقیقه آن را حذف کردیم.
وی درباره حضور این فیلم در جشنواره فیلم فجر امسال گفت: این فیلم در بخشهای جنبی این رویداد به نمایش درآمد. هیات انتخاب جشنواره به فیلم کم لطفی کردند اما تا حالا نخواستم درباره آن صحبت کنم. اکران عمومی "فیتله و ماه پیشونی" در سال آینده نشان میدهد که این فیلم به جهت جذب مخاطب و ساختار حرفته ای اثری مناسب است.
نجفی تاکید کرد: چند ماهی است فیلم آماده نمایش است و ما برای اکران نوروزی با معاونت سینمایی، اداره نظارت و ارزشیابی اشاد و حتی با شورای صنفی نمایش نیز مذاکره کردیم.
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