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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۶

نجفی در گفتگو با مهر:

"فیتیله و ماه پیشونی" گزینه مناسبی برای اکران نوروزی است

"فیتیله و ماه پیشونی" گزینه مناسبی برای اکران نوروزی است

تهیه‌کننده "فیتیله و ماه پیشونی" خبر داد که این فیلم به دلیل فضای مفرح و شادی که برای کودکان و خانواده ها دارد می تواند گزینه مناسبی برای اکران نوروز 91 باشد.

احمد نجفی تهیه‌کننده "فیتیله و ماه پیشونی" به خبرنگار مهر گفت: این فیلم در جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان به روی پرده رفت و با استقبال خوبی نیز روبرو شد. اما به دلیل سرعت در رساندن این فیلم به جشنواره ما نیاز داشتیم دوباره تدوین کنیم و 25 دقیقه آن را حذف کردیم.

وی درباره حضور این فیلم در جشنواره فیلم فجر امسال گفت: این فیلم در بخش‌های جنبی این رویداد به نمایش درآمد. هیات انتخاب جشنواره به فیلم کم لطفی کردند اما تا حالا نخواستم درباره آن صحبت کنم. اکران عمومی "فیتله و ماه پیشونی" در سال آینده نشان می‌دهد که این فیلم به جهت جذب مخاطب و ساختار حرفته ای اثری مناسب است.

نجفی تاکید کرد: چند ماهی است فیلم آماده نمایش است و ما برای اکران نوروزی با معاونت سینمایی، اداره نظارت و ارزشیابی اشاد و حتی با شورای صنفی نمایش نیز مذاکره کردیم.

در فیلم "فیتیله و ماه پیشونی" بازیگرانی همچون محمد مسلمی، علی فروتن، حمید گلی، احمد نجفی، چنگیز جلیلوند و سیروس گرجستانی، والا شهیری و رایا رحیمی نقش‌آفرینی می‌کنند.
 
فیلم "فیتیله و ماه پیشونی" داستان شخصیت‌های کودک و بزرگسال را روایت می‌کند که عده‌ای ماه پیشونی را می‌دزدند و اتفاق‌هایی در این میان رخ می‌دهد. آرش معیریان فیلم‌های سینمایی "کما"، "شارلاتان"، "چپ دست"، "داماد خجالتی"، "ساعت شلوغی" و... را در کارنامه دارد.
کد مطلب 1548591

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