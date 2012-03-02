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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۷

حجت الاسلام خاتمی:

برنده واقعی انتخابات مردم هستند

برنده واقعی انتخابات مردم هستند

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان پیروزی اصلی انتخابات مجلس نهم را از آن ملت بابصیرت ایران اسلامی دانست و گفت: بازنده این همبستگی و حضور نیز دشمنان نظام اسلامی بوده و خواهد بود.

 به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی صبح جمعه در حاشیه حضور خود در پای صندوق رای با تاکید بر حضور حداکثری مردم در انتخابات افزود: دشمنان بار دیگر خواهند دید که مردم ایران با حضور در انتخابات بار دیگر با آرمان‌های انقلاب و نظام تجدید بیعت خواهند کرد.
 
وی ادامه داد: برنده واقعی در انتخابات مردم هستند و کسانی که در رای گیری حضور نداشته باشند، بازنده در این میدان امتحان خواهند بود.
 
امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه صبح امروز در نخستین ساعات بازگشایی شعب رای گیری شاهد حضور با شور و نشاط مردم هستیم، افزود: بنا به گفته مقام معظم رهبری دشمنان همه تیرهای خود را در مقابله با نظام جمهوری اسلامی خرج کرده و مردم ایران با حضور در انتخابات تیرهای باقیمانده را نیز خنثی خواهند کرد.
 
حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه دشمنان از هر شیوه و ترفندی برای خودداری از حضور مردم برای شرکت در انتخابات مجلس نهم استفاده کرده اند، افزود: تبلیغات امروز نیز هیچ تاثیری در حضور پرشور و شعور مردم در این انتخابات نخواهد داشت.
 
کد مطلب 1548593

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