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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

استاندار گلستان رای داد

استاندار گلستان رای داد

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان در شعبه 102 اخذ رای واقع در تالار فخرالدین اسعد گرگانی رای خود را به صندوق انداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار گلستان دقایقی قبل در حاشیه شرکت در مراسم انتخابات افزود: مشارکت گلستانیها در پای صندوق های رای خوب بود و امسال نیز شاهد حضور پرشور هستیم.

وی اظهار داشت: به رغم تبلیغات گسترده دشمنان، میزان حضور مردم در پای صندوق های رای چشمگیر است.

وی اظهار داشت: از بین 64 کاندیدا تنها هفت نامزد باید وارد مجلس شوند و نامزدها باید ظرفیت رای اوردن را داشته باشند.

استاندار گلستان گفت: همچنین نامزدهایی که رای نمی اوردند نیز باید شاکر باشند که مردم این مسئولیت بزرگ را به آنها محول نکرده اند.

گلستان شش حوزه انتخابیه دارد.

کد مطلب 1548596

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