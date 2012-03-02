استاندار گلستان رای داد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار گلستان دقایقی قبل در حاشیه شرکت در مراسم انتخابات افزود: مشارکت گلستانیها در پای صندوق های رای خوب بود و امسال نیز شاهد حضور پرشور هستیم.

وی اظهار داشت: به رغم تبلیغات گسترده دشمنان، میزان حضور مردم در پای صندوق های رای چشمگیر است.

وی اظهار داشت: از بین 64 کاندیدا تنها هفت نامزد باید وارد مجلس شوند و نامزدها باید ظرفیت رای اوردن را داشته باشند.

استاندار گلستان گفت: همچنین نامزدهایی که رای نمی اوردند نیز باید شاکر باشند که مردم این مسئولیت بزرگ را به آنها محول نکرده اند.

گلستان شش حوزه انتخابیه دارد.