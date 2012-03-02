امیر شجاعان در گفتگو با خبرنگار در پاسخ به این سئوال که آیا روش شمارش آرا در حوزه هایی که انتخابات رایانه ای برگزار می شود طبق گفته سخنگوی شورای نگهبان دستی خواهد بود، گفت: نه چنین نیست منظور آقای کدخدایی این بوده است که در کنار تجهیزات رایانه ای، امکان رای گیری دستی هم وجود دارد اما این به این مفهوم نیست که شمارش دستی ملاک است.

وی گفت: سیستمی از حالت دستی به مکانیزه سوئیچ می شود معمولا یک مدت این دو با هم کار می کنند و آمارها چک می شود واگر مشکلی نباشد سپس روی سیستم رایانه ای می رود.



شجاعان گفت: وضعیت به شکل کلی است که ملاک ما اطلاعات رایانه ای است مگر اینکه خلافی در شمارش دستی مشخص شود که ما مطمئن هستیم این اتفاق نخواهد افتاد.



رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور خاطر نشان کرد: ما به صورت پایلوت در 14 حوزه رای گیری رایانه ای داریم که در این 14 حوزه به طور کلی تعرفه دستی کنار گذاشته شده و صندوق دستی نداریم حتی شما می توانید با مراجعه به حوزه انتخابیه پاکدشت مشاهده کنید که ما به هیچ عنوان رای گیری دستی نداریم و تمام شعب پاکدشت رایانه ای انتخابات را برگزار می کنند.



شجاعان خاطر نشان کرد: طبیعی است که در کنار تجهیزات رایانه ای، امکانات رای گیری دستی هم وجود دارد که اگر در این میان مشکلی به وجود آمد کار رای گیری با اختلال مواجه نشود.



وی تصریح کرد: در بهترین نقاط دنیا که سالها رای گیری رایانه ای انجام می شود حدود 5 درصد خرابی سیستم وجود دارد بنابراین بدیهی می دانیم که در تعدادی از شعب دچار مشکل باشیم به همین دلیل تجهیزات دستی در کنار تجهیزات رایانه ای قرار داده ایم که اگر حوزه هایی دچار مشکل شدند با روش دستی کار رای گیری را به انجام رسانند.



رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات گفت: به عنوان مثال تا آنجا که خبر داریم به جز یک دهستان در شهرستان پاکدشت باقی حوزه ها کار رایانه ای را انجام می دهند.



وی یادآور شد: 1400 شعبه در 14 حوزه انتخابات را رایانه ای برگزار می کنند از جمله پاکدشت در تهران، خمین در مرکزی، فسا در فارس، اردکان در یزد، دامغان در سمنان، بندرانزلی در گیلان، مبارکه در اصفهان، بروجن در چهارمحال و بختیاری، شهربابک در کرمان و شبستر در آذربایجان و ابهر و خرمدره در زنجان انتخابات را به صورت رایانه ای برگزار می کنند.



شجاعان درباره صندوق های سیار موجود در این 14 حوزه انتخابیه نیز گفت: رای گیری در صندوق های سیار هم رایانه ای است مگر در نقاط صعب العبور که البته فرمانداران قول داده اند تا آنجا که ممکن است در تمام حوزه های انتخابیه مشخص شده انتخابات را به صورت رایانه ای برگزار کنند اما در صورتی که نقاطی صعب العبور بود یا شرایط جوی امکان نمی داد انتخابات در آن بخش ها دستی انجام خواهد شد.



وی در باره شمارش آرای انتخابات رایانه ای نیز گفت: شمارش نیز در این حوزه ها به روش رایانه ای خواهد بود زیرا اطلاعات و نتایج رایانه ای تجمیع می شود و پس از تایید فرماندار به ستاد انتخابات کشور می آید و از آن پس قابل اعلام است.



رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات در پاسخ به این سئوال که آیا نتایج شمارش آرای رایانه ای ای زودتر از روش دستی منتشر خواهد شد، گفت: بله نتایج انتخابات رایانه ای به طور قطع زودتر از شمارش دستی خواهد بود. اطلاعات وارد رایانه و با امضای الکترونیکی نتایج به فرمانداری ارسال می شود و به صورت رایانه ای هم تجمیع می شود و پس از تایید فرماندار به ستاد انتخابات کشور اعلام خواهد شد.



شجاعان در پاسخ به این سئوال که این گفته شما درباره شمارش آرای رایانه ای با گفته سخنگوی شورای نگهبان متفاوت است، گفت: من استدلال ایشان را نمی دانم فکر می کنم خبر درست منعکس نشده است.



