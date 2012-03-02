به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین و آخرین نشست ادبی عصر روشن در سال 90، شب گذشته پنجشنبه 11 اسفند با حضور شاعران، روزنامه‌نگاران و منتقدان مطبوعات در کتابسرای روشن برگزار شد. بخش ابتدایی این نشست به نقد و بررسی مجموعه شعر «ساراییسم» سروده سیداحمد حسینی و تحلیل جریان شعر معاصر بود.

در ابتدای این بخش حسینی به خوانش تعدادی از اشعار مجموعه‌اش پرداخت. سپس بهرامی گفت: در این کتاب، آن‌قدر وزن بر کار غلبه دارد که نتوانستم هیچ غالبی غیر از غزل‌، برای اشعار این مجموعه تجسم کنم. تاکیدهایی که شاعر لابه‌لای مصرع‌ها داشته است، مفهومی پیرامونی را منتقل می‌کند. از طرفی او غزل‌های 3 بیتی‌اش را هم منتشر کرده است.

این منتقد گفت: چینش و نوع درج غزل‌ها در کتاب طوری است که خواننده غیرجدی شعر، فکر می‌کند این اشعار سپید هستند. حسینی در مقاطعی در پایان شعر از چنگ قافیه گریخته و گاهی مانند موسیقی، شعر شاعران دیگران را با تغییر در شعرش آورده است؛ مانند کاری که کیارستمی با شعر کلاسیک کرد. در مواجهه با کتاب، برخی این مساله را مطرح کردند که این شکل بی‌اعتقادی برای چیست و گفتند که دوباره شاعری پیدا شده که تئوری‌های شکست‌خورده را تکرار کرده است. من نمی‌دانم حسینی چنین کاری کرده است یا نه ولی چنین برداشتی از این مجموعه شعر نداشتم. چون اولا این کتاب مقدمه ندارد که بخواهد در آن مانیفست بدهد و دوم این که اتفاق و برخورد خاصی در برخورد با کلمه و موازین شعر ندارد.

وی افزود: «ساراییسم» گفتگو با معشوقی است که سارا نام گرفته است. در کتاب‌های دیگر این معشوق او یا تو است و حسینی در این مجموعه یک برند ایجاد کرده است که اشکالی هم ندارد. از لیلی تا آیدا و نام‌های دیگر، او آمده تا با سارا صحبت کند. این موضوع در غزل‌های ابتدایی کتاب هم نشسته و شکل تحمیلی پیدا نکرده است اما اصرار بر کارکردی این چنین ما را در دامی می‌اندازد که احساس می‌کنیم این حالت در غزل‌های پایانی کتاب گویی در سربالایی افتاده است و دیگر نمی‌کشد و شخصیت مورد نظر دیگر سارا نیست.

«ساراییسم» زیر عنوان یک ایسم قرار ندارد

بهرامی گفت: پس این کتاب زیر عنوان یک ایسم قرار نمی‌گیرد. من آن را مجموعه غزلی می‌بینم که نوین است. البته حسینی طی انتشار 3 مجموعه شعرش، هنوز هویت مشخصی به ما نشان نداده است و در کل «ساراییسم» از دو مجموعه شعر قبلی او موفق‌تر است. ما با شاعری مواجه‌ایم که به رغم این که شاید به نظر برسد عاشقانه می‌گوید، کاملا رویکرد اجتماعی دارد، اما با دغدغه‌ها و دردهای اجتماعی. و حسینی اتفاقا در آن فرازهایی موفق‌تر است که اجتماعی می‌گوید نه هنگامی که عاشقانه می‌گوید و معاشقه می‌کند. یک نکته دیگر که شامل حال حسینی می‌شود این است که متولدین دهه 60 با آن‌هایی که آن دهه ایام نوجوانی‌شان را طی می‌کردند، نگاه متفاوتی نسبت به جنگ دارند. آن‌ها از آن شکل حماسی گذر کرده‌اند و پرسش‌هایی اساسی را مطرح می‌کنند.

دبیر جلسات عصر روشن گفت: آن‌چه از سر و روی کتاب برمی‌آید این است که حسینی رویکرد اعتراضی دارد و این رویه در تقدیمچه‌های کتاب هم دیده می‌شود. اسم‌هایی که برای تقدیم انتخاب کرده و اعتراضی که به خانه شاعران می‌کند، نشان می‌دهد که حسینی شاعری است با فریاد و انتقادهای مختلف که این موضوع مشکلاتی را برایش به وجود آورده که در مقاطعی مجبور شده از یک سری سد اداری رد شود و این کتاب را چاپ کند. این را می‌توان با دوباره آدرس دادن‌ها در شعر متوجه شد. بنابراین به این نتیجه می‌رسم که بخش‌هایی از این کتاب را شاهد نیستیم یعنی بخش‌هایی به اسم ساراییسم در ذهن حسینی شکل گرفته و قرار بوده کتاب ساراییسم بشود که ما آن‌ها را نمی‌بینیم.

حسینی راه برقراری ارتباط با مخاطب را درک کرده است

وی در ادامه گفت: حسینی یک پتانسیل و امکانی را در شعر امروزی که با مخاطب ارتباط برقرار می‌کند، به خوبی درک کرده و آن این است که از المان‌های زندگی و ضرب‌المثل‌های امروز استفاده می‌کند. اما در مقاطعی برای ایجاد خلاقیت افراط کرده است. مثلا در شعری که پانوشت‌های بسیاری از شعر شاعران دیگر دارد. این مجموعه، غزل بد و ضعیف ندارد و اعتقاد دارم با مجموعه‌ای روبرو هستیم که حد امتیاز آن بالاست. اما مهم یکدستی و موضوع همخوانی غزل‌هاست.

در ادامه محمدرضا شالبافان گفت: عنوان این کتاب،‌ به نظر من یک پیشنهاد جدید است. درست است که ساراییسم را نمی‌توانیم به عنوان یک ایسم بنگریم ولی می‌توانیم شاهد جاودانه شدن یکی از اسطوره‌های بومی باشیم. سارای و چیزهایی که تحت عنوان اسطوره‌های ایران یا روم باستان می‌شناسیم، یک تفاوت عمده دارند. او مثل همه آن‌ها فریادزننده است و فریاد می‌زند که انسان فریادزننده آزادی است اما در پایان کار خودکشی می‌کند. این اسطوره نشان‌دهنده اوج اندوهی است که در یک فرد رسوخ می‌کند.

این شاعر گفت: در شعرهای اول، حسینی شخصیت سارای را به عنوان همنشین اختیار کرده است و شعر آخر به نظر یک بازروایتی از داستانی است که همه ما شنیده‌ایم. ایده‌های زیادی در ذهن حسینی وجود دارد ولی وقتی وارد فصل‌های دیگر کتاب می‌شویم، با پیشنهادهای دیگری روبرو می‌شویم که نتوانسته‌اند آن‌گونه که ذهن ما پرورش یافته، خودشان را مطرح کنند. بعضی از شعرها به خاطر جنس انتقادهای تند و بی‌هدفشان برای این کتاب نیستند. یک نکته دیگر این که فرافکنی شاعر، نسبت به شاعران بیرونی را شاهدیم. شاید اگر حسین منزوی زنده بود از تقطیع‌های حسینی و کارهایی که با شعرش کرده است، خوشحال نمی‌شد.

شاعر «ساراییسم» معتقد است ما آن‌چیزی نیستیم که عرضه می‌کنیم

وی ادامه داد: شعری در این مجموعه وجود دارد که نشان‌دهنده توانایی شاعر در نشان دادن جامعه مردگرا و مردسالار ماست. او خاصیت‌هایی از زنان را ارائه داده است و نشان می‌دهد که آن‌ها وظیفه دارند بعضی از دستاوردها را به مردها بدهند. این شعر نمونه خوبی از دقت ظریف به کلمات است. این شعر حاوی یک بحث و مفهوم روانشناسی است که از این قرار است که ما همه دوست داریم از آن مولفه‌های زنانه درونمان لذت ببریم اما این مولفه‌ها محکوم می‌شوند و اجازه بروز نمی‌یابند. حسینی در شعرش می‌گوید که وقتی وارد جامعه می‌شویم، خودمان خودمان را به دیگران عرضه می‌کنیم و آن چیزی نیستیم که عرضه می‌کنیم.

شالبافان گفت: «ساراییسم» مجموعه‌ای قوی است و انتقادهای من هیچ مانعی برای این که شاعر این مجموعه را توانمند بدانم، نیست. این مجموعه کار حسینی را برای مجموعه‌های بعدی سخت‌تر می‌کند چون در آن پیشنهادهای جدیدی ارائه شده است و کتاب بعدی باید پیشنهادهای جدیدتری داشته باشد. به نظر من همین حضور در روزگار فعلی غزل،‌غنیمت است.

شالبافان در ادامه به خوانش غزل صفحه 46 کتاب با عنوان «مفهوم زن را از نگاهت خط کشیدند» پرداخت.

در ادامه بهرامی گفت: من از سید احمد حسینی تشکر می‌کنم که با ژست‌های متفاوت بودن، آزارمان نداد. «ساراییسم» یکی از معدود مجموعه شعرهایی است که روایی است و کلمه بَعد در آن نیست یا خیلی کم به کار رفته است. این نشان می‌دهد که شاعر به یک درک رسیده و بیهوده نخواسته کار روایی کند. من از خود شاعر می‌پرسم که آیا این موضوع اتفاقی است یا با قصد و غرض انجام شده است؟

حسینی در پاسخ گفت: اولین شعر سارا را که نوشتم،‌ آن را در یک محفل خواندم. بعد به این نتیجه رسیدم که یک سارای دیگر بنویسم. اشعار این مجموعه نتیجه 4 ماه فعالیت من است. درباره کلمه بَعد فکر می‌کنم یک جاهایی از دستم در رفته است و از ان استفاده کرده‌ام. در کل در سرودن این شعرها خواستم رد پای خودم را داشته باشم. یعنی تجربیات گذشتگان را خواندم و سعی کردم در خودم نهادینه‌شان کنم و بعد شعر بگویم.