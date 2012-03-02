ستاد انتخابات تهران آماده برگزاری دور دوم انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی براتلو رئیس ستاد انتخابات استان تهران صبح امروز جمعه پس از بازدید از ستاد انتخابات پایتخت در نشست خبری اظهار داشت‌: مردم شریف ایران همواره در تمام انتخابات گذشته با حضور خود پای صندوق‌های رای تعیین کننده و تاثیرگذار بودند و امیدواریم امروز نیز این جشن دموکراسی با حضور پرشور مردم با موفقیت انجام شود.

وی با بیان این که برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیش از هزار و 200 نفر ساعت به دست‌اندرکاران انتخابات آموزش داده شد، گفت: مسئولیت اجرای عملیات رای‌گیری بر عهده هیات‌های اجرایی است که از معتمدان محلی هستند و در حقیقت همه کسانی که پای صندوق‌های رای فعالیت می‌کنند از خود مردمند.

براتلو در ادامه در خصوص روند کار عنوان کرد: با حضور نماینده فرماندار، نماینده هیات نظارت و دیگر اعضای شعب اخذ رای، صندوق‌های اخذ رای به رویت این افراد می‌رسد و بسته‌هایی که دارای بارکد خاصی هستند پلمپ می‌شوند و سپس با نظارت اعضا فرم شماره 71 تنظیم و امضا و سپس فرآیند رای‌گیری آغاز می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رای گفت: بحمدالله گزارش‌ها نشان دهنده استقبال پرشور مردم در پای صندوق‌های رای است به طوری که شهرهای مختلف از جمله شهریار، اسلام شهر، دماوند، رودهن، پاکدشت و همچنین تهران برای دادن رای به کاندیداهای خود صف‌های طولانی را در شعب اخذ رای تشکیل داده‌اند.

وی در ادامه در خصوص حفظ امنیت شعب انتخاباتی نیز گفت: مدتی است که کمیته امنیتی را یک روز در میان در استانداری تشکیل داده‌ایم که شب گذشته آخرین جلسه آن بود و هم اکنون نیز اعضای این کمیته در استانداری مستقر هستند.

براتلو اضافه کرد: خوشبختانه همه اخبار گویای این است که امنیت خوب و قابل قبولی را در استان تهران شاهد هستیم به طوری که در همه شعب اخذ رای سه نفر از ماموران نیروی انتظامی و بسیجیان برای برقراری امنیت این شعب در نظر گرفته‌ شده‌اند ضمن اینکه نیروهای احتیاط هم برای این موضوع پیش‌بینی شده است تا در موقع لزوم از آنها استفاده شود ولی امیدواریم بدون مشکل این کار صورت گیرد.

وی در ادامه در خصوص تمدید زمان رای‌گیری با بیان اینکه از 8 صبح امروز فرآیند رای‌گیری در استان تهران همزمان با سراسر کشور آغاز شده است، گفت: طبق قانون 10 ساعت مجاز هستیم که در شعب اخذ رای روند رای‌گیری را داشته باشیم و اگر استقبال مردم بیش از پیش‌بینی‌های انجام شده باشد وزیر کشور در صورت صلاحدید زمان رای‌گیری را تمدید خواهد کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران ادامه داد: ‌از مردم شریف ایران می خواهیم هنگام مراجعه به شعب اخذ رای حتماً مدارک لازم از جمله شناسنامه و کارت ملی را همراه خود داشته باشند تا مشکلی در این زمینه به وجود نیاید.

براتلو در خاتمه در خصوص احتمال به دور دوم کشیده شدن انتخابات نیز گفت: به هر حال احتمال دارد که انتخابات به دور دوم کشیده شود و ما این آمادگی را داریم که در صورتی که انتخابات به دور دوم کشیده شود اقدامات لازم را انجام دهیم.

گفتنی است مرتضی تمدن استاندار تهران در ساعات ابتدایی صبح برای دادن رای به مسجدالنبی نارمک رفت و رای خود را به صندوق انداخت.

وی از مردم خواست که جهت جلوگیری از ازدحام و شلوغی شعب رای گیری حتی‌الامکان مردم در ساعات آغازین روز پای صندوق های رای حاضر شوند.