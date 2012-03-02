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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۸

استاندار سیستان و بلوچستان رای خود را به صندوق انداخت

استاندار سیستان و بلوچستان رای خود را به صندوق انداخت

زاهدان - خبرگزاری مهر: استاندار سیستان و بلوچستان با حضور در شعبه شماره 30 مدرسه امام محمد باقر (ع) رای خود را به صندوق انداخت.

علی محمد آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همه ما موظفیم رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره  برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی و پرهیز از تهمت زنی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم.

وی گفت: مردم سیستان و بلوچستان سوابق درخشانی از حضور پرشور در انتخابات دارند و مشارکت آنها در هر انتخابات نسبت به دوره قبل از آن افزایش داشته است.

وی افزود: امروز نیز این حضور پرشور را در مقابل صندوق های اخذ رای نظاره گر هستیم.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: پیش بینی می شود بیش از 80 درصد مردم استان در انتخابات امروز شرکت کنند.

کد مطلب 1548605

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