استاندار سیستان و بلوچستان رای خود را به صندوق انداخت

علی محمد آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همه ما موظفیم رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی و پرهیز از تهمت زنی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم.

وی گفت: مردم سیستان و بلوچستان سوابق درخشانی از حضور پرشور در انتخابات دارند و مشارکت آنها در هر انتخابات نسبت به دوره قبل از آن افزایش داشته است.

وی افزود: امروز نیز این حضور پرشور را در مقابل صندوق های اخذ رای نظاره گر هستیم.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: پیش بینی می شود بیش از 80 درصد مردم استان در انتخابات امروز شرکت کنند.