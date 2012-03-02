رای گیری در 567 شعبه اخذ رای خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم افشاری صبح جمعه در ستاد انتخابات خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: از مجموع 567 شعبه اخذ رای در استان 326 شعبه سیار و 241 ثابت بوده و با توجه به همکاری گسترده مسئولان انتخاباتی و فرمانداران هیچ مشکلی در خصوص برگزاری یک انتخابات سالم در استان وجود ندارد.

وی افزود: در حوزه انتخابیه بیرجند و در میان 191 شعبه فعال بوده که شامل 83 شعبه ثابت و 108 شعبه سیار می شود و همچنین در شهرستان بیرجند 153 شعبه آماده دریافت آرای مردم هستند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی با بیان این که در شهرستان قاینات 124 شعبه فعال هستند، گفت: در نهبندان نیز 108 شعبه شامل 28 شعبه ثابت و80 شعبه سیار در حال جمع آوری آرای مردم هستند.

وی تعداد شعب اخذ رای در شهرستان فردوس، بشرویه، طبس و بشرویه را 142 شعبه ذکر کرد و یادآور شد: در این حوزه انتخابیه 79 شعبه ثابت و 65 شعبه سیار فعالیت می ‌کنند.

افشاری یادآورشد: به مردم توصیه می شود برای جلوگیری از شلوغی و اتلاف وقت مردم در صف های طولانی از شهروندان استان خراسان جنوبی تقاضا می شود در ساعت های اولیه صبح به مکان های تعیین شده جهت جمع آوری آرا در نزدیکی محل زندگی خود مراجعه کنند.