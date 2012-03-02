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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۲

طی روز جاری/

محدودیتهای ترافیکی در خراسان شمالی اعمال می شود

محدودیتهای ترافیکی در خراسان شمالی اعمال می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان شمالی گفت: در روز انتخابات محدودیت های ترافیکی مختلفی در تمامی شهرهای خراسان شمالی اعمال می شود.

سرهنگ مهدی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: از ساعت 5 و 30 دقیقه  صبح جمعه 12 اسفند ماه محدودیت تردد وسائط نقلیه در خیابانهای منتهی به تمامی فرمانداری ها و بخشداری های استان خراسان شمالی اعمال شده است.

وی گفت: این محدودیت ترافیکی به منظور تسهیل در توزیع صندوق های اخذ رای در شعب حوزه انتخابیه بوده است.

اسماعیلی افزود: در پایان ساعت رای گیری نیز محدودیت ترافیکی برای جمع آوری صندوق ها و شمارش آرا صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک در سطح شهر بجنورد و سایر شهرستان ها عادی و روان است و تردد وسایط نقلیه در خیابان های شهرها مطابق معمول جریان دارد.

اسماعیلی گفت: تمامی نیروهای راهنمایی و رانندگی استان خراسان شمالی در تاریخ 11 و 12 اسفند ماه در آماده باش کامل هستند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان، با توجه به حضور گسترده مردم در اولین ساعت رای گیری در پای صندوق های رای گفت: پیش بینی می کنیم  به لطف الهی میزان مشارکت مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بیش از دوره های پیشین باشد.
 

کد مطلب 1548607

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