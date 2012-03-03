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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷

منتقمی به مهر خبر داد:

خریداری کورت شیشه ای برای تجهیز اسکواش استان البرز

خریداری کورت شیشه ای برای تجهیز اسکواش استان البرز

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز از خریداری کورت شیشه ای برای تجهیز اسکواش استان البرز خبر داد.

بهروز منتقمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در 6 ماه نخست سال آینده کورت شیشه ای برای تجهیز اسکواش استان خریداری و در یکی از سالن های مجتمع ورزشی انقلاب کرج قرار داده خواهد شد.

وی گفت: در 6 ماه دوم سال نیز یک کورت شیشه ای دیگر نیز خریداری خواهد شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز افزود: هزینه خرید هر کورت شیشه ای برای تجهیز اسکواش 24 میلیون تومان است.

منتقمی اظهار داشت: مجمع عمومی هیئت اسکواش استان البرز نیز تشکیل شد که در این مجمع اولین رئیس هیئت اسکواش استان البرز مشخص شد.

کد مطلب 1548609

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