بهروز منتقمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در 6 ماه نخست سال آینده کورت شیشه ای برای تجهیز اسکواش استان خریداری و در یکی از سالن های مجتمع ورزشی انقلاب کرج قرار داده خواهد شد.
وی گفت: در 6 ماه دوم سال نیز یک کورت شیشه ای دیگر نیز خریداری خواهد شد.
مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز افزود: هزینه خرید هر کورت شیشه ای برای تجهیز اسکواش 24 میلیون تومان است.
منتقمی اظهار داشت: مجمع عمومی هیئت اسکواش استان البرز نیز تشکیل شد که در این مجمع اولین رئیس هیئت اسکواش استان البرز مشخص شد.
کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز از خریداری کورت شیشه ای برای تجهیز اسکواش استان البرز خبر داد.
بهروز منتقمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در 6 ماه نخست سال آینده کورت شیشه ای برای تجهیز اسکواش استان خریداری و در یکی از سالن های مجتمع ورزشی انقلاب کرج قرار داده خواهد شد.
کد مطلب 1548609
نظر شما