خریداری کورت شیشه ای برای تجهیز اسکواش استان البرز

بهروز منتقمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در 6 ماه نخست سال آینده کورت شیشه ای برای تجهیز اسکواش استان خریداری و در یکی از سالن های مجتمع ورزشی انقلاب کرج قرار داده خواهد شد.



وی گفت: در 6 ماه دوم سال نیز یک کورت شیشه ای دیگر نیز خریداری خواهد شد.



مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز افزود: هزینه خرید هر کورت شیشه ای برای تجهیز اسکواش 24 میلیون تومان است.



منتقمی اظهار داشت: مجمع عمومی هیئت اسکواش استان البرز نیز تشکیل شد که در این مجمع اولین رئیس هیئت اسکواش استان البرز مشخص شد.