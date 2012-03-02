حضور در صحنه انتخابات وظیفه ملی و اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی ن‍ژاد صبح جمعه پس از رای دادن در شعبه امامزاده عباس ساری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حضور مردم در صحنه انتخابات یک وظیفه ملی و اسلامی است اظهار داشت: مردم با حضور خود در این صحنه ها انقلاب اسلامی را بیمه کنند.



حسینی نژاد به حضور مردم در هشت سال دفاع مقدس برای حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: با مشارکت گسترده و حداکثری مردم در صحنه انتخابات می توان برگ زرینی به افتخارات انقلاب اسلامی اضافه کرد.



فرماندار ساری با بیان اینکه مردم در همه صحنه ملی انقلاب حضور دارند افزود: با حضور با شکوه و پرشورخود نماینده اصلح را انتخاب کنند.

حسینی ن‍ژاد به تصمیم گیری صحیح مردم در انتخاب نامزد اصلح اشاره کرد و افزود:با حضور پرشور خود نماینده اصلح را برای تصمیم گیری مردم مسلمان ایران اسلامی انتخاب کنید.

75 نامزد برای تصاحب 12 کرسی بهارستان در این دوره از انتخابات مجلس نهم رقابت خود را آغاز کردند.



مازندران بیش از دو میلیون و سه هزار نفر رای دهنده دارد و 9 حوزه انتخابیه در مازندران وجوذ دارد.



شهرستان ساری دارای 445 شعبه ثابت و سیار است.