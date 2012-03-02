ایران در کشف میادین جدید نفت و گاز در جهان اول شد

سیدمحمود محدث در گفتگو با مهر با بیان اینکه در سالجاری به عنوان سال نخست اجرای برنامه پنجم توسعه 5 تا 6 برابر تعهدات در بخش اکتشافات جدید نفت و گاز محقق شده است، گفت: تاکنون جزئیات کشف پنج میدان جدید نفت و گاز در کشور به طور رسمی اعلام شده است.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با علام اینکه در شرایط فعلی ضریب موفقیت کشف میادین جدید نفت و گاز طبیعی ایران به حدود 75 درصد تا 80 درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: این در حالی است که هم اکنون استاندارد بالای کشف ذخایر نفت و گاز در کشورهای نفتخیز جهان حدود 30 تا 35 درصد است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در حال حاضر در کشورهای نفت و گاز خیز جهان با حفر چهار حلقه چاه اکتشافی تنها یک حلقه چاه منجر به اکتشافات جدید نفت و گاز می شود، اظهار داشت: اما در حال حاضر در ایران از هر پنج حلقه چاه اکتشافی چهار حلقه منجر به کشف ذخایر جدید نفت و گاز می شود.

وی با یادآوری اینکه هم اکنون فعالیت های اکتشافی ایران در منطقه خلیج فارس، شمالشرق و غرب کشور متمرکز شده است، بیان کرد: در یک مطالعه جامع انجام شده در یکی از نشریات بین المللی نفت جهان، ایران از سال 2000 میلادی تاکنون بیشترین اکتشافات نفت و گاز جهان را به خود اختصاص داده است.

محدث با تاکید بر اینکه به زودی اخبار جدیدی توسط وزارت نفت در خصوص اکتشافات جدید نفت و گاز اعلام خواهد شد، خاطر نشان کرد: هنوز در بخش عمده ای از کشور اکتشافات جدید نفت و گاز انجام نگرفته است.

به گزارش مهر، شرکت ملی نفت ایران در برنامه چهارم نیز با توسعه فعالیتهای اکتشافی در مجموع 19 میدان نفتی و هشت میدان جدید گازی با لایه مخزنی جدید کشف شده است و در صورتی که قیمت هر بشکه نفت اکتشاف شده را 50 دلار و قیمت هر متر مکعب گاز را 15 سنت در نظر بگیریم در مجموع 633 میلیارد دلار ذخایر جدید نفت و گاز کشف شده است.



از آغاز برنامه پنجم توسعه تاکنون هم هشت میدان جدید نفت و گاز شامل میدان گازی هالگان (استان فارس)، میدان نفتی سومار (کرمانشاه)، میدان گازی طوس (خراسان رضوی)، میدان گازی فروز (خلیج فارس)، میدان گازی سفید (هرمزگان) و میدان گازی خیام (شرق عسلویه)، میدان گازی سردار جنگل (دریای خزر) و لایه نفتی در میدان البرز (استان قم) کشف و جزئیات آن توسط وزارت نفت اعلام شده است.



در حال حاضر بر خلاف برخی از کشورهای عضو اوپک، ضریب اکتشاف ذخایر جدید نفت و گاز در ایران به 80 درصد رسیده است به طوری‌که در شرایط فعلی با حفر هر پنج حلقه چاه اکتشافی چهار حلقه چاه به ذخایر نفت و گاز می رسد.

ایران با در اختیار داشتن بیش از 155 میلیارد بشکه ذخایر نفت قابل برداشت و بیش از 33.1 تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی، دارنده رتبه نخست مجموع ذخایر نفت و گاز جهان است که مطابق با برآوردهای انجام گرفته و با احتساب روند فعلی برداشت و بدون انجام اکتشافات جدید پیش‌بینی می‌شود کشور حداقل تا 80 سال آینده نفت و حداقل تا 150 سال دیگر گاز طبیعی برای تولید و صادرات در اختیار داشته باشد.



بر اساس اهداف اکتشافی نفت و گاز طبیعی وزارت نفت هم در برنامه پنجم توسعه باید سالانه 2.5 میلیارد بشکه به حجم ذخایر نفت خام کشور افزوده شود ضمن آنکه تا پایان سال 1394 باید سالانه 630 میلیارد متر مکعب ذخایر جدید گاز طبیعی در ایران کشف شود.



هم اکنون به منظور توسعه فعالیت‌های اکتشاف نفت و گاز حدود 11 دکل اکتشافی با محوریت مناطق مرزی و میادین مشترک در استان‌های غرب کشور و خلیج فارس به طور همزمان مشغول به کار هستند و پیش بینی می شود تا پایان سالجاری حداقل جزئیات کشف سه میدان جدید نفت و گاز به طور رسمی توسط وزارت نفت اعلام شود.