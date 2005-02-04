يك خبرنگار ايتاليايي در عراق ربوده شد

به گزارش خبرگزاري مهر، اين خبرگزاري اعلام كرد جوليانا سا گرينا كه سرگرم فعاليت خبري در عراق بود امروز از سوي گروه هاي ناشناس ربوده شد.



اين خبرگزاري به اين نكته كه خبرنگار مذكور براي كدام روزنامه يا شبكه خبري فعاليت مي كرد، اشاره نكرد.



شايان ذكر است درحال حاضر ، 6 لبناني، 5 آمريكايي ، خبرنگار روزنامه ليبراسيون، دو اردني ، يك سوري ، يك مصري ، يك سوماليايي ، 4 بازرگان ترك و يك كانادايي از سوي مردان مسلح ربوده شده اند و آدم ربايان اين افراد را تهديد به مرگ كرده اند.

مردان مسلح چند روز پيش هشت تبعه چيني را به گروگان گرفته بودند و آنها را تهديد به مرگ كردند اما با وساطت هيات علماي اهل تسنن عراق آنها را آزاد كردند.



مردان ناشناس دو روز پيش يك نظامي آمريكايي را به گروگان گرفتند و تهديد كردند در صورت آزاد نشدن اسراي عراقي از بند نظاميان آمريكايي طي 72 ساعت آينده وي را خواهند كشت.



مردان مسلح همچنين ده روز پيش يك برزيلي را به گروگان گرفتند كه رونالدو بازيكن فوتبال مشهور برزيلي خواستار آزادي وي شد.