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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۵

یارمحمدی در گفتگو با مهر:

حضور گسترده مردم برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب است

حضور گسترده مردم برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب است

محلات- خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان محلات پس از حضور در پای صندوق رای، حضور گسترده مردم در انتخابات را برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد.

 غلامعلی یارمحمدی  در گفتگو با   خبرنگار مهر بیان داشت:مردم شهر دارالمومنین محلات، یکبار دیگر حضور خود در صحنه های حساس کشور نشان دادند.

وی تصریح کرد: انتخابات پشتوانه عظیمی برای نظام جمهوری اسلامی ایران است وموجب وحدت و همدلی بین مردم و مسئولان می شود.این حضور گسترده، دشمنان این آب و خاک را به وحشت انداخته و نقشه های شوم آنان را نقش برآب کرده است.

فرماندار شهرستان محلات اظهار کرد: قطعا مردم با آرای خود نماینده ای مومن، اصلح و ولایت پذیر را راهی مجلس خواهند کرد که بتواند در جهت آبادانی و عزتمنید هرچه بیشتر ایران اسلامی تلاش کند.

وی گفت: همانطور که رهبر انقلاب فرموده اند مجلس در راس امور است و هرچقدر که مجلس قوی تر باشد قابلیت ارائه خدمات بیشتری را به مردم خواهد داشت.

شهرستان محلات و دلیجان، مجموعا یک نماینده به مجلس شورای اسلامی معرفی می کنند.

کد مطلب 1548620

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