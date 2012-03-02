حضور گسترده مردم برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب است

غلامعلی یارمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت:مردم شهر دارالمومنین محلات، یکبار دیگر حضور خود در صحنه های حساس کشور نشان دادند.

وی تصریح کرد: انتخابات پشتوانه عظیمی برای نظام جمهوری اسلامی ایران است وموجب وحدت و همدلی بین مردم و مسئولان می شود.این حضور گسترده، دشمنان این آب و خاک را به وحشت انداخته و نقشه های شوم آنان را نقش برآب کرده است.

فرماندار شهرستان محلات اظهار کرد: قطعا مردم با آرای خود نماینده ای مومن، اصلح و ولایت پذیر را راهی مجلس خواهند کرد که بتواند در جهت آبادانی و عزتمنید هرچه بیشتر ایران اسلامی تلاش کند.

وی گفت: همانطور که رهبر انقلاب فرموده اند مجلس در راس امور است و هرچقدر که مجلس قوی تر باشد قابلیت ارائه خدمات بیشتری را به مردم خواهد داشت.

شهرستان محلات و دلیجان، مجموعا یک نماینده به مجلس شورای اسلامی معرفی می کنند.