حضور حداکثری مردم پشتوانه نظام است/ مردم ابرکوه همیشه در صحنه اند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل برزگرزاده صبح جمعه با حضور در شعبه شهرداری ابرکوه، رای خود را به صندوق انداخت.

وی سپس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دشمن تمام تلاش خود را برای تأثیرگذاری بر انتخابات به کار بسته است اما به لطف خدا و حضور بصیرانه مردم، تمام این تلاش ‌ها ناکام می ‌ماند.

فرماندار ابرکوه افزود: حضور حداکثری مردم در انتخابات پشتوانه نظام سیاسی هر کشور و نشان‌ دهنده رضایت عامه مردم از نظامی است که در آن کشور مستقر است.

برزگرزاده یادآور شد: نظام اسلامی این افتخار را به دنبال خود دارد که بیشترین انتخابات را با توجه به عمر نظام برگزار کرده است و هیچ کشوری تاکنون موفق به انجام این کار نشده است و پرشمارترین انتخابات سالم را نسبت به کشورهای دیگر داشته است.

وی با بیان اینکه ملت ایران نیز طلایه‌ دار حضور حداکثری در انتخابات برگزار شده بوده ‌اند، یادآور شد: مردم فهیم ابرکوه نیز همیشه در صحنه بوده اند و در لحظات حساس و سرنوشت ساز یار و یاور رهبری و نظام اسلامی بوده اند.

فرماندار ابرکوه از مردم خواست: علاوه بر حضور پر شور در آزمون پیش‌ رو، انتخاب گزینه اصلح را نیز مدنظر داشته باشند و با بصیرت به کسانی رای دهند که با حضور سرنوشت ‌ساز خود در مجلس شورای اسلامی منشأ تاثیرگذاری در پیشرفت ایران اسلامی باشند.

مردم ابرکوه با حضور در 43 صندوق اخذ رأی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آرای خود را برای انتخاب یک نماینده برای پنج شهرستان استان یزد شامل ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز به صندوق‌ها می‌ ریزند.