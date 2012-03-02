نمایندگان مجلس به دغدغه های مردم اهمیت ویژه دهند

علی جهانبخشی صبح امروز با حضور در شعبه اخذ رای در محل مسجد جامع شهرستان قدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت :از ساعات اولیه صبح تاکنون مردم حضور مطلوبی پای صندوق های رای داشتند و به طور قطع تا پایان امروز میزان حضور افزایش می یابد.

وی افزود: به لحاظ ترکیب جمعیت انتظار می رود تا ساعات پایانی رای گیری در این شهرستان میزان حضور مردم در انتخابات به حداکثر برسد.

این مسئول عنوان کرد: حضور بی نظیر مردم پای صندوق های رای پیام مهمی به تمامی جهانیان به خصوص دشمنان نظام و انقلاب است و همه ما به این حضور افتخار می کنیم.

فرماندار قدس تاکید کرد: مردم شهید پرور شهرستان قدس به طور قطع امروز نیز همانند برهه های گذشته از جمله راهپیمایی 22 بهمن حماسه ای بی نظیر خواهند آفرید.

توسعه رفاه عمومی اولویت نمایندگان انتخابی باشد

وی در ادامه با اشاره به ویژگی های نماینده منتخب، یادآور شد: نمایندگان مردم باید برنامه محور باشند و دغدغه های کلی نظام و مردم را در اولویت کاری خود قرار دهند.

وی بر توسعه رفاه عمومی و رفع نیازهای مردم تاکید و اعلام کرد: امید می رود افراد انتخاب شده تمامی این موارد را به صورت ویژه در نظر داشته باشند.

جهانبخشی در پایان از نظارت کامل بر شعب اخذ رای در این شهرستان خبر داد و گفت: در قدس فرآیند انتخابات به طور دقیق رصد می شود



