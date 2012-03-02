حضور گسترده مردم در انتخابات سیلی محکمی بر صورت دشمنان نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد صبح امروز با حضور در پای صندوق رای در جمع خبرنگاران افزود: حضور گسترده در انتخابات آثار مثبتی در خنثی سالزی توطئه‌های دشمنان دارد و مردم ایران این موضوع را امروز با انتخاب اصلح خود ثابت خواهند کرد.



وی ادامه داد: در طول 30 سال گذشته مردم ایران بارها اعتقاد خود را به نظام جمهوری اسلامی ثابت کردند و امروز نیز بار دیگر شاهد تکرار تاریخ و حضور میلیونی مردم در انتخابات خواهیم بود.

رئوفی نژاد با بیان اینکه از ساعات آغازین انتخابات در استان زنجان بنا به گزارش‌های رسیده مردم استقبال خوبی داشتند، افزود: آْثار حضور مردم در انتخابات بسیار چشمگیر است و بیداری اسلامی در سایر کشورها خواهد شد.

استاندار زنجان به ایجاد همدلی و وحدت در کشور بر اثر حضور مردم در انتخابات اشاره کرد و یادآور شد: انداختن رای در صندوق عبادت است.