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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۳

رئوفی ن‍اد:

حضور گسترده مردم در انتخابات سیلی محکمی بر صورت دشمنان نظام است

حضور گسترده مردم در انتخابات سیلی محکمی بر صورت دشمنان نظام است

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات سیلی محکمی بر صورت دشمنان نظام است و این موضوع را مردم ایران بار دیگر ثابت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد صبح امروز با حضور در پای صندوق رای در جمع خبرنگاران افزود: حضور گسترده در انتخابات آثار مثبتی در خنثی سالزی توطئه‌های دشمنان دارد و مردم ایران این موضوع را امروز با انتخاب اصلح خود ثابت خواهند کرد.

وی ادامه داد: در طول 30 سال گذشته مردم ایران بارها اعتقاد خود را به نظام جمهوری اسلامی ثابت کردند و امروز نیز بار دیگر شاهد تکرار تاریخ و حضور میلیونی مردم در انتخابات خواهیم بود.
 
رئوفی نژاد با بیان اینکه از ساعات آغازین انتخابات در استان زنجان بنا به گزارش‌های رسیده مردم استقبال خوبی داشتند، افزود: آْثار حضور مردم در انتخابات بسیار چشمگیر است و بیداری اسلامی در سایر کشورها خواهد شد.
 
استاندار زنجان به ایجاد همدلی و وحدت در کشور بر اثر حضور مردم در انتخابات اشاره کرد و یادآور شد: انداختن رای در صندوق عبادت است.
کد مطلب 1548623

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