سهم کم اداره پست در اقتصاد استان البرز/ فرودگاه پیام بهترین پتانسیل پست استان

حسین حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر سهم کم اداره پست از کل اقتصاد استان البرز کم است.



وی با اشاره به اینکه فرودگاه پیام بهترین پتانسیل اداره پست استان البرز محسوب می شود، اضافه کرد: در آینده بخشی از مرسوله های استان البرز از طریق فرودگاه پیام انجام خواهد شد.



مدیرکل شرکت پست استان البرز ادامه داد: چند دفتر افتتاح خواهیم کرد تا کلیه خدمات دولتی در این مکان انجام شود.



حمیدی افزود: تمام تلاش اداره کل پست این است که سهم خوبی در اقتصاد و اشتغال استان البرز داشته باشد.



مدیرکل شرکت پست استان البرز گفت: اداره کل پست توانایی این را دارد که خدمات نوین و برتر به مردم ارائه دهد.



وی اظهار داشت: یکی دیگر از تلاش های اداره پست این است که خدمات اصیل و به روز به مردم و شهروندان استان البرز ارائه دهد.



حمیدی جذب اعتبارات اداره پست را 210 میلیون تومان در سال جاری عنوان کرد و افزود: این اعتبار نسبت به سال گذشته 5 برابر شده است.