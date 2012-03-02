مردم انتخاب اصلح را مدنظر قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام سید ابراهیم حسینی صبح جمعه با حضور در محل صندوق شهرداری و رای به کاندیدای مدنظر خود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حضور در پای صندوق‌ های رأی عزت و افتخار ایران اسلامی در جهان را دو چندان می ‌کند.

وی با بیان اینکه حضور حداکثری مردم در انتخابات تضمین ‌کننده اقتدار ملی است، افزود: با حضور حداکثری در این آزمون بزرگ است که می‌ توان به عظمت این ملت و اقتدار نظام پی برد.

حسینی افزود: هم ‌اکنون که دشمن به عزم ملت برای شرکت گسترده در انتخابات پی برده، عقبگرد خود را آغاز کرده است و سران کاخ سفید در چند روز گذشته با صراحت به این مسئله اعتراف کرده‌ اند که تهران به فکر ساخت سلاح هسته‌ ای نیست و این بدان معناست که تلاش‌های خصمانه آنان در تخریب و آسیب‌رسانی به ایران جز انگیزه سیاسی هیچ انگیزه دیگری نداشته است.

امام جمعه ابرکوه در مورد گام بعدی حضور به معنای انتخاب اصلح نیز گفت: ملت ما باید علاوه بر حضور در پای صندوق‌های رأی به انتخاب نماینده‌ای شایسته اقدام کنند که محصول بصیرت و آگاهی آنان باشد.

حسینی افزود: این معنا می‌طلبد که منتخب مردم شخصیتی متعهد،کاردان، کارا و با تجربه باشد.

مردم ابرکوه با حضور در 43 صندوق اخذ رأی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آرای خود را برای انتخاب یک نماینده برای پنج شهرستان استان یزد شامل ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز به صندوق‌ها می‌ ریزند.