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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۳

اطلاعیه شماره 15 انتخابات/

عکس دار بودن شناسنامه الزامی نیست

عکس دار بودن شناسنامه الزامی نیست

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 15 خود به واجدان شرایط رای دادن در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: عکس دار بودن شناسنامه الزامی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 15 خود اعلام کرد: به اطلاع شعب ثبت نام و اخذ رای می رساند ملاک اصلی و شرایط تشخیص واجد شرایط رای بودن مراجعه کنندگان به شعب و صدور تعرفه برای آنها پس از بررسی اصالت شناسنامه، عدم درج مهر انتخابات جاری در شناسنامه و متولد 12 اسفند سال 1372 یا قبل از آن بودن، است.

ضمنا یادآوری می شود عکسدار بودن شناسنامه الزامی نیست.
 

کد مطلب 1548629

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