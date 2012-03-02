عکس دار بودن شناسنامه الزامی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 15 خود اعلام کرد: به اطلاع شعب ثبت نام و اخذ رای می رساند ملاک اصلی و شرایط تشخیص واجد شرایط رای بودن مراجعه کنندگان به شعب و صدور تعرفه برای آنها پس از بررسی اصالت شناسنامه، عدم درج مهر انتخابات جاری در شناسنامه و متولد 12 اسفند سال 1372 یا قبل از آن بودن، است.



ضمنا یادآوری می شود عکسدار بودن شناسنامه الزامی نیست.

