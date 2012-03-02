به گزارش خبرگزاری مهر، سایت تحلیلی مقاومت در لبنان می نویسد: چند ساعت قبل از پایان مبارزه انتخاباتی در حالیکه گروهها و جناح ها در حال رقابت و سبقت از همدیگر هستند تا در روز رای گیری برنده بشوند جو حاکم بر کشور سیاسی است.

در ادامه این مطلب آمده است: در سی و سومین انتخابات و 33 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 3 هزار 444 نامزد از 31 استان در حال رقابت هستند تا به پارلمان راه پیدا کنند. تصاویر رهبر معظم انقلاب ایران و گفته های وی بر روی بیلبوردها حک شده و این نشان از آن دارد که جناح ها بر اصول اساسی انقلاب اسلامی اختلاف ندارند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: گفته آیت الله خامنه ای که "انتخابات نشانه بیداری ملت است" را می توان در تمامی نقاط تهران شاهد بود و این در حالی است که از ماهها پیش مسئولان در نظام اسلامی بر اهمیت انتخابات تاکید داشته و خواستار مشارکت حداکثری در آن بودند.

در بخش دیگری، این مطلب به سه جناح شرکت کننده در انتخابات یعنی جبهه متحد اصولگرایان، جبهه پایداری انقلاب اسلامی و اصلاح طلبان اشاره می کند و می نویسد:دو جبهه اصولگرا در مبانی با هم مشترک هستند اما تفاوت سلیقه و مصداق یابی باعث شده لیست های جداگانه ارائه کنند.

حسین فدایی یکی از اعضای ارشد جبهه متحد اصولگرایان نیز در گفتگو با این سایت بر وحدت و نبود اختلافات تاکید دارد.

در بحث مربوط به مشارکت اصلاحات خبرنگار سایت مقاومت می نویسد: گرچه احزاب و گروههای اصلاح طلب که در فتنه انتخابات گذشته دخالت داشتند از نامزد شدن در این دوره خود داری کرده اند اما اصلاح طلبان دیگر جای آنها را پر کرده اند و مصطفی کواکبیان که یکی از اعضای مهم اصلاحات در انتخابات بشمار می رود شرکت در انتخابات را وظیفه ای می دادند که باید برای رشد و توسعه و کاهش مسائل کشور جدی گرفته شود.