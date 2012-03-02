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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۲

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یک سایت لبنانی: جناح‏های انتخاباتی ایران درباره اصول اختلاف ندارند

یک سایت لبنانی: جناح‏های انتخاباتی ایران درباره اصول اختلاف ندارند

یک سایت لبنانی در گزارشی انتخابات پارلمانی در ایران را مورد بررسی قرار داده و می نویسد: تصاویر رهبری و گفته های او بر روی بیلبوردها در تهران، نشان از آن دارد که جناح های شرکت کننده در انتخابات اختلافی در اصول انقلاب ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت تحلیلی مقاومت در لبنان می نویسد: چند ساعت قبل از پایان مبارزه انتخاباتی در حالیکه گروهها و جناح ها در حال رقابت و سبقت از همدیگر هستند تا در روز رای گیری برنده بشوند جو حاکم بر کشور سیاسی است.

در ادامه این مطلب آمده است: در سی و سومین انتخابات و 33 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 3 هزار 444 نامزد از 31 استان در حال رقابت هستند تا به پارلمان راه پیدا کنند. تصاویر رهبر معظم انقلاب ایران و گفته های وی بر روی بیلبوردها حک شده و این نشان از آن دارد که جناح ها بر اصول اساسی انقلاب اسلامی اختلاف ندارند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: گفته آیت الله خامنه ای که "انتخابات نشانه بیداری ملت است" را می توان در تمامی نقاط تهران شاهد بود و این در حالی است که از ماهها پیش مسئولان در نظام اسلامی بر اهمیت انتخابات تاکید داشته و خواستار مشارکت حداکثری در آن بودند.

در بخش دیگری، این مطلب به سه جناح شرکت کننده در انتخابات یعنی جبهه متحد اصولگرایان، جبهه پایداری انقلاب اسلامی و اصلاح طلبان اشاره می کند و می نویسد:دو جبهه اصولگرا در مبانی با هم مشترک هستند اما تفاوت سلیقه و مصداق یابی باعث شده لیست های جداگانه ارائه کنند.

حسین فدایی یکی از اعضای ارشد جبهه متحد اصولگرایان نیز در گفتگو با این سایت بر وحدت و نبود اختلافات تاکید دارد.

در بحث مربوط به مشارکت اصلاحات خبرنگار سایت مقاومت می نویسد: گرچه احزاب و گروههای اصلاح طلب که در فتنه انتخابات گذشته دخالت داشتند از نامزد شدن در این دوره خود داری کرده اند اما اصلاح طلبان دیگر جای آنها را پر کرده اند و مصطفی کواکبیان که یکی از اعضای مهم اصلاحات در انتخابات بشمار می رود شرکت در انتخابات را وظیفه ای می دادند که باید برای رشد و توسعه و کاهش مسائل کشور جدی گرفته شود.

کد مطلب 1548630

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