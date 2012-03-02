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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۶

جهانبخش:

رای مردم تیری بر قلب و چشم دشمنان است

رای مردم تیری بر قلب و چشم دشمنان است

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر گفت: هر رای مردم تیر بر قلب و چشم دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش صبح جمعه در لحظات اولیه رای‌گیری با حضور در محل شعبه سیار اخذ رای در اسکله جفره بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حضور در انتخابات یک تکلیف است و هدف از حضور در انتخابات تشکیل مجلسی ولایت‌مدار، ولایت‌پذیر و در تراز انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: مردم با توکل بر خدا و لبیک به ندای رهبر در همه صحنه‌ها برنده هستند و در این مقطع هم برنده اصلی انتخابات ولی فقیه، مردم ولایتمدار و ولایت‌پذیر هستند.

استاندار بوشهر به 33 سال حضور مردم در کنار انقلاب و شهدا اضافه کرد:  پیام این انتخابات این است که مردم به آرمان‌های امام، نظام و انقلاب وفا دارند و تا پای جان پای انقلاب ایستاده‌اند و تا رسیدن به هدف نهایی در صحنه‌های انقلاب حضور خواهند داشت.

وی افزود: حضور مردم در انتخابات تجدید نظر در سیاست دشمن و عامل مهمی در بازدارندگی آنها خواهد بود و این حضور شکست دشمنان به ویژه مثلث شوم استکبار، استعمار و صهیونیسم را به دنبال دارد.

جهانبخش ادامه داد: 12 اسفندماه روز تجلی حضور مردم فهیم و با بصیرت ایران اسلامی و استان بوشهر در تجدید میثاق با آرمان‌های امام، شهدا و رهبری برای خلق یوم‌اللهی دیگر است.

وی حضور گسترده مردم در انتخابات را خنثی‌کننده توطئه‌های دشمنان دانست و گفت: هر رای مردم تیری بر قلب و چشم دشمنان است که نمی‌توانند عزت و اقتدار جمهوری اسلامی را ببینند.

کد مطلب 1548632

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