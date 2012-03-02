به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش صبح جمعه در لحظات اولیه رای‌گیری با حضور در محل شعبه سیار اخذ رای در اسکله جفره بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حضور در انتخابات یک تکلیف است و هدف از حضور در انتخابات تشکیل مجلسی ولایت‌مدار، ولایت‌پذیر و در تراز انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: مردم با توکل بر خدا و لبیک به ندای رهبر در همه صحنه‌ها برنده هستند و در این مقطع هم برنده اصلی انتخابات ولی فقیه، مردم ولایتمدار و ولایت‌پذیر هستند.

استاندار بوشهر به 33 سال حضور مردم در کنار انقلاب و شهدا اضافه کرد: پیام این انتخابات این است که مردم به آرمان‌های امام، نظام و انقلاب وفا دارند و تا پای جان پای انقلاب ایستاده‌اند و تا رسیدن به هدف نهایی در صحنه‌های انقلاب حضور خواهند داشت.

وی افزود: حضور مردم در انتخابات تجدید نظر در سیاست دشمن و عامل مهمی در بازدارندگی آنها خواهد بود و این حضور شکست دشمنان به ویژه مثلث شوم استکبار، استعمار و صهیونیسم را به دنبال دارد.

جهانبخش ادامه داد: 12 اسفندماه روز تجلی حضور مردم فهیم و با بصیرت ایران اسلامی و استان بوشهر در تجدید میثاق با آرمان‌های امام، شهدا و رهبری برای خلق یوم‌اللهی دیگر است.

وی حضور گسترده مردم در انتخابات را خنثی‌کننده توطئه‌های دشمنان دانست و گفت: هر رای مردم تیری بر قلب و چشم دشمنان است که نمی‌توانند عزت و اقتدار جمهوری اسلامی را ببینند.