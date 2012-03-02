حضور حداکثری امنیت ملی را تضمین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار صبح جمعه با حضور در حوزه انتخاباتی مسجد امام خمینی (ره) کرمان رای خود را به صندوق رای انداخت.

وی در گفتگو با خبرنگاران در خصوص انتخابات کرمان گفت: طبق آخرین گزارشهای حضور گسترده مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تمام شهرستانهای استان کرمان در حال وقوع است.

استاندار کرمان افزود: زن و مرد و به خصوص جوانان با شور و نشاط وصف نشدنی در صفوف رای گیری حضور دارند و دشمن نا امید را ناامید تر کردند.

نجار ادامه داد: این حضور گسترده نشان دهنده بیعت دوباره با مقام معظم رهبری و آرمانهای والای امام راحل (ره) است.

استاندار کرمان افزود: هر رای مردم در این روز تیری به چشم دشمنان نظام است و از همین رو مردم بصیر و آگاه کرمان در انتخابات حضور یافتند.

نجار ادامه داد: امروز عرصه حماسه ای دیگر است و اراده ملت در این روز به دشمنان نشان می دهند که ترفندهای آنان در قالب تحریم و ترور به جایی نرسیده است.

وی حضور حداکثری را مهمترین عامل در ایجاد امنیت ملی دانست و گفت: اقتدار ایران اسلامی با این حضور گسترده افزایش یافت و دشمن مایوس شد.