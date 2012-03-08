اسکواش استان البرز در حسرت خانه/ رفع تکلیف با خرید کورت شیشه ای

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان مربوطه استان باید کمر همت ببندند و تلاش و کوشش کنند تا بلکه این رشته ورزشی از این مهجوریت و غربت چندین ساله خارج شود.



اسکواش رشته ورزشی است که چند سال است در استان های مختلف کشور رواج و گسترش پیدا کرده است ولی عمر این رشته ورزشی در استان البرز فقط 10 ماه است و تا کنون تنها اسم آن در استان شنیده می شود.



امروزه استان های همچون یزد، تهران، اصفهان و شیراز به سالن های اسکواش مجهز هستند که علاوه بر میزبانی مسابقات، ورزشکاران خوبی را توانسته اند پرورش دهند ولی این رشته ورزشی در استان البرز هنوز در حسرت خانه و سالن است.



نداشتن خانه هم برای انسان و هم برای یک رشته های ورزشی بسیار سخت است، امیدواریم در آینده نه چندان بسیار بسیار دور با توجه ساخت و سازهای عمرانی ورزشی که از سوی اداره کل ورزش و جوانان البرز در حال انجام گرفتن است، هیئت اسکواش استان صاحب یک خانه ای در حد میزبانی مسابقات شود و همچنین علاقمندان بتوانند در این مکان تمرینات خود را انجام دهند و دیگر شاهد سفر و مراجعه علاقمندان این رشته به تهران نباشیم.



امروزه استان البرز با توجه به جمعیت دو میلیون و نیمی خود هنوز هم در سایه تهران است و به خودکفایی نرسیده است.

مسئولان ورزشی و غیر ورزشی استان باید توجه داشته باشند تا چه زمانی شهروندان استان البرز برای رفع نیازهای خود از جمله بهداشت و درمان و ورزش باید به تهران مراجعه کنند، البرزی که یکی از کلانشهرهای بزرگ کشور محسوب می شود و از آن با نام ایران کوچک یاد می کنند.



پاس کاری اداره کل ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی



امروزه برخی از هیئت های ورزشی استان البرز بین اداره کل ورزش و جوانان استان و فدراسیون مربوطه خود پاس کاری می شوند که اسکواش و اسکی از جمله آنها هستند.



خریداری کورت شیشه ای برای تجهیز اسکواش استان البرز



مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز در گفتگو با خبرنگارمهر، از خریداری کورت شیشه ای برای تجهیز اسکواش استان البرز خبر داد.



بهروز منتقمی اظهار داشت: در 6 ماه نخست سال آینده کورت شیشه ای برای تجهیز اسکواش استان خریداری و در یکی از سالن های مجتمع ورزشی انقلاب کرج قرار داده خواهد شد.



وی گفت: در 6 دوم سال نیز یک کورت شیشه ای دیگر نیز خریداری خواهد شد.



مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز افزود: هزینه خرید هر کورت شیشه ای برای تجهیز اسکواش 24 میلیون تومان است.



منتقمی اظهار داشت: مجمع عمومی هیئت اسکواش استان البرز نیز تشکیل شد که در این مجمع اولین رئیس هیئت اسکواش استان البرز مشخص شد.



رفع تکلیف با خرید کورت شیشه ای اسکواش



خریداری کورت شیشه ای آن هم به مبلغ 25 میلیون تومان برای اسکواش، رشته ورزشی که هنوز مکان ثابت و خانه برای تمرینات خود ندارد اصلا کاری کارشناسی شده ای نیست بدلیل اینکه این کورت های شیشه ای فاقد استاندارد، سیستم سرمایشی و گرمایشی، جایگاه مناسب تماشاگران و اسکوربرد است و نمی توان با چنین کورت های شیشه ای میزبانی مسابقات را گرفت.



این کورت های شیشه ای که همانند آکواریوم است که با مقداری آب با کیفیت کرج، مناسب نگهداری ماهی خواهد بود نه مسابقات اسکواش.



امروز اسکواش استان البرز نیازمند سالن است نه کورت شیشه ای



خرید کورت شیشه ای فقط به نوعی رفع تکلیف کردن است اگر خواهان پیشرفت و مطرح شدن اسکواش استان البرز هستیم باید صحیح و ماندگار هزینه کرد.



رشته ورزشی اسکواش همانند کبدی و یا تنیس نیست که بتوان تمرینات آن را در سالن فوتسال انجام داد بلکه این رشته ورزشی نیازمند مکان و سالنی مجهز همراه با جایگاه تماشاچی و اسکوربرد است.

یکی نکات قابل توجه و سورپرایز کننده هیئت های ورزشی استان البرز این است که برخی رشته های ورزشی مهم و مطرح این استان از جمله تکواندو با وجود جمعیت بیش از دو و نیم میلیون نفری و ورزشکاران مطرح تازه صاحب خانه شده است.



اسکواش استان البرز نیازمند حامی است



رئیس هیئت اسکواش استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اسکواش استان البرز نیازمند حامی است، اظهار داشت: عمر رشته اسکواش در استان البرز 10 ماه است و تا کنون رشد خوبی داشته است.

بهارک شینا افزود: در حال حاضر یک حامی و اسپانسر حاضر شده است تا قسمتی از مجموعه خود که داخل پارک فردیس است را به کورت شیشه ای ویژه کودکان تبدیل کند و در آینده نیز دیگر رده های سنی را نیز به مجموعه خود اضافه کند.



وی ادامه داد: این حامی هم اکنون در حال گرفتن مجوز احداث چنین مجموعه از شهرداری است که در آینده این کار انجام خواهد شد.



رئیس هیئت اسکواش استان البرز گفت: در چند مدت اخیر اتفاقات خوبی برای اسکواش استان افتاد که از جمله آنها راه اندازی اتاق اسکواش ویژه دختران بود.



وی افزود: اسکواش استان البرز در آینده پیشرفت های بسیار خوبی خواهد کرد به دلیل اینکه استان البرز دارای ورزشکاران مستعد و با پتانسیلی است.



در پایان این گزارش امیدوارم هیچ رشته ورزشی و انسانی در استان البرز بدون خانه نماند.

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گزارش: مهدی دهقان