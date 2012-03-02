تصویب سند راهبرد ملی کیفیت آب شرب در شورای عالی سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی در پیامی به مناسبت روز ملی بهداشت محیط گفت: کنترل عواملی از محیط زندگی که بر سلامت انسان تأثیر گذار است هدف فعالیتها و تلاش های مؤثر همه کارشناسان ، متخصصین و دست اندرکاران بهداشت محیط کشور است که با حضور و فعالیت ارزشمند این عزیزان روزبروز شاهد موفقیتها و دست آوردهای شایان توجهی در این زمینه هستیم.

در سالی که هفته های پایانی آن را سپری می کنیم از یک سو در ابعاد علمی شاهد پیشرفت های مهمی در زمینه بهداشت محیط بوده ایم بطوریکه مجله تخصصی Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering

براساس گزارش مراجع علمی معتبر بین المللی دارای بالاترین ضریب تأثیر در بین مجلات علوم پزشکی کشور گردیده است و از سوی دیگر در بعد سیاستگذاری و برنامه ریزی سند راهبرد ملی کیفیت آب شرب که اساس همکاریهای بین بخشی را در یک دوره 15 ساله تا 1404 مشخص می کند با تلاش و پیگیری همکاران بهداشت محیط ، در وزارت بهداشت تدوین و به تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی رسیده است که در صورت اجرا می تواند منشاء تحولی شگرف در ارتقاء کیفیت آب آشامیدنی کشور باشد.

در بعد اجرایی برگزاری مانورهای آمادگی برای مقابله با شرایط اضطراری و طرح سیج سلامت نوروزی را شاهد بودیم که در کنار دهها فعالیت و برنامه در حال اجرا که بعضی از آنها برای اولین بار در کشور انجام می شود نوید بخش آینده ای روشن در این زمینه است.

اینجانب ضمن ارج نهادن به تلاشهای خستگی ناپذیر همکارن بهداشت محیط در سراسر کشور از آنان می خواهم با شناخت دقیق مشکلات و نارسایی های موجود با بهره گیری از توان بالقوه عظیم خود با همت مضاعف و کار مضاعف فتح قله های علمی و حل مشکلات بهداشت محیط کشور را وجهه همت خود قرار دهند و از فرصت بی بدیلی که نظام جمهوری اسلامی برای خدمت گذاری به مردم شریف ایران فراهم نموده است حداکثر استفاده را بنمایند تا روزبروز شاهد ارتقاء سطح سلامت و پیشرفت مردم عزیزمان باشیم.

در پایان ضمن تبریک مجدد 11 اسفند روز ملی بهداشت محیط از درگاه خداوند متعال برای شما عزیزان سلامت، موفقیت و بهروزی مسئلت می نمایم.