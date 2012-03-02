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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

اکبرپور:

رای مردم ایجرود در 42 شعبه اخذ می شود

رای مردم ایجرود در 42 شعبه اخذ می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ایجرود، از اخذ رای مردم شهرستان ایجرود در 42 شعبه اخذ رای این شهرستان خبر داد و گفت: 992 نفر از عوامل اجرایی در این انتخابات دخیل هستند.

محمدباقر اکبرپور ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر، فضای انتخاباتی در شهرستان ایجرود را فضایی توام با شور و شوق مردم عنوان کرد و افزود: از ساعات اولیه انتخابات مردم در شعبات اخذ رای حضور گسترده داشتند. 

وی ادامه داد: حضور مردم در انتخابات همانند انتخابات دیگر طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در منطقه و کشورهای اسلامی و غیراسلامی موج آفرین و نقش آفرین است.

فرماندار شهرستان ایجرود، عظمت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را در حضور گسترده مردم در انتخابات عنوان کرد و افزود: امروز بیداری اسلامی در منطقه اتفاق افتاده است.

اکبرپور تاکید کرد: مردم امروز با حضور گسترده خود در پای صندوقهای رای حماسه دیگر را ایجاد می کنند و دشمن و استکبار را مایوس می کنند.

وی یادآور شد: برای با نقش آفرینی خود به دشمن نشان می دهند که برای دفاع از نظام جمهوری اسلامی همیشه در صحنه هستند و دفاع از نظام و انقلاب را وظیفه اصلی خود می دانند.

فرماندار شهرستان ایجرود افزود: دشمن هر لحظه با توطئه های خود درصدد عدم حضور مردم در پای صندوقهای رای است لذا در این راستا باید مردم با فتنه های دشمن آشنا باشند و به خصوص نسل جوان به این فتنه آگاه باشد.

کد مطلب 1548638

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