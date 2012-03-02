نمایندگان مجلس باید با مبانی اسلام آشنا باشند

حجت الاسلام ابوالقاسم میراحمدی صبح امروز با حضور در شعب اخذ رای در مسجد امام حسین (ع) شهرستان قدس در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: با توجه به ساختار کشور که بر مبنای ولایی بودن و پیروی از ولی فقیه است، افرادی که در این نظام خدمت می کنند باید خصوصیات اهل بیت را الگوی زندگی و کارهای خود قرار دهند.

وی افزود: در واقع نمایندگانی که نامزد می شوند برای ورود به خانه ملت متعهد به آشنایی با مبانی اسلام هستند .

این مسئول با اشاره به بیانات امام راحل و رهبر انقلاب مبنی بر مردمی بودن نماینده مجلس عنوان کرد: منتخبان مردم باید در کنار شهروندان باشند و مشکلات آنها را شناسایی و رسیدگی کنند.

حضور مردم تیری بر قلب دشمنان است

وی ادامه داد: حضور گسترده و حداکثری مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تیری بر قلب دشمنان است و به طور قطع توطئه های آنها بر این ملت اثر ندارد.

امام جمعه شهرستان قدس اعلام کرد: دشمنان امروز با حضور پرشور و بی نظیر مردم در شعب اخذ رای ناامید و مایوس می شوند.

