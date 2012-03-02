  1. استانها
  2. تهران
۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۶

امام جمعه شهرستان قدس:

نمایندگان مجلس باید با مبانی اسلام آشنا باشند

نمایندگان مجلس باید با مبانی اسلام آشنا باشند

قدس – خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان قدس با اشار ه به ویژگی های نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان باید با مبانی اسلام آشنایی داشته باشند زیرا این امر بستر ایجاد روحیه ولایی و رفع مشکلات را فراهم می کند.

حجت الاسلام ابوالقاسم میراحمدی صبح امروز با حضور در شعب اخذ رای در مسجد امام حسین (ع) شهرستان قدس در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: با توجه به ساختار کشور که بر مبنای ولایی بودن و پیروی از ولی فقیه است، افرادی که در این نظام خدمت می کنند باید خصوصیات اهل بیت را الگوی زندگی و کارهای خود قرار دهند.

وی افزود: در واقع نمایندگانی که نامزد می شوند برای ورود به خانه ملت متعهد به آشنایی با مبانی اسلام هستند .

این مسئول با اشاره به بیانات امام راحل و رهبر انقلاب مبنی بر مردمی بودن نماینده مجلس عنوان کرد: منتخبان مردم باید در کنار شهروندان باشند و مشکلات آنها را شناسایی و رسیدگی کنند.

حضور مردم تیری بر قلب دشمنان است

وی ادامه داد: حضور گسترده و حداکثری مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تیری بر قلب دشمنان است و به طور قطع توطئه های آنها بر این ملت اثر ندارد.

امام جمعه شهرستان قدس اعلام کرد: دشمنان امروز با حضور پرشور و بی نظیر مردم در شعب اخذ رای ناامید و مایوس می شوند.
 

کد مطلب 1548642

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها