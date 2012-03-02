استانداران رئیس کارگروه استانی ستاد تسهیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این ابلاغیه که بر مبنای مصوبه ستاد مرکزی تسهیل امور و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی صادر شده ، استانداران مسئول پیگیری و رسیدگی به مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی در استانها خواهند بود.

براین اساس، روسا و سرپرستان سازمانهای صنعت، معدن وتجارت استانها به عنوان دبیران این کار گروه ها تعیین شده اند و تقاضاهای وارده را مورد رسیدگی قرار داده و در دستور کار کارگروه قرار خواهند داد.



این اقدام به منظور سهولت و تسریع در بررسی و تصمیم‌گیری درباره رفع مشکلات واحدهای تولیدی انجام شده است. براساس این ابلاغیه ، از این پس کارگروه های استانی به ریاست استانداران و دبیری روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها و عضویت اعضاء متناظر ستاد مرکزی در استان (مدیران کل و مدیران بانکها) تشکیل و نسبت به اخذ تصمیم های مقتضی برای حل مشکلات واحدها اقدام خواهند کرد.



با صدور دستور تشکیل مستمر جلسات کارگروه ها توسط استانداران و با بررسی دقیق و کارشناسی مسائل و مشکلات واحدها در گروه های کارشناسی، آن دسته از تصمیم‌های متخذه درکارگروه که با رعایت قوانین و مقررات اتخاذ می‌شود و در حیطه مسئولیتهای استانی دستگاهها است، با ابلاغ دبیر کارگروه استانی به دستگاه های اجرایی ذیربط اجرایی خواهد شد.

همچنین مواردی که نیاز به اخذ نظر دستگاه های ملی داشته باشند ،پس از بحث و بررسی و تنظیم متن تصمیم در کارگروه استانی،‌توسط دبیر کارگروه به دبیرخانه مرکزی ستاد جهت سیر مراحل تصویب و ابلاغ منعکس می‌شود.



جلسات ستاد تسهیل امور وپشتیبانی از واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی با برگزاری دو دور سفر به تمامی استانهای کشور در سال گذشته و سال جاری توانست با استفاده از اختیارات تفویض شده ناشی از اصل 127 قانون اساسی و با اتخاذ تصمیمات اجرایی در خصوص رفع برخی مشکلات واحدهای تولیدی اقدامات موثری انجام دهد.