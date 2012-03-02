سه هزار و 251 شعبه اخذ رای و 283 صندوق سیار در تهران فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نایبی فرماندار تهران امروز جمعه در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدایی‌ترین ساعات روز یعنی ساعت 8 صبح در سه هزار و 251 شعبه اخذ رای در تهران رای‌گیری آغاز شد.

وی با بیان اینکه مردم استان تهران از ساعت ابتدایی صبح در شعب اخذ رای حضور یافتند گفت: مقام معظم رهبری هم در ابتدای آغاز رای گیری امروز رای خود را به صندوق انداختند و به مردم توصیه کردند که در ابتدای صبح با آرامش پای صندوق‌های رای بروند.

نایبی اظهار داشت: ما هم به مردم توصیه می کنیم در ابتدای صبح با آرامش و در ساعات خلوت پای صندوق‌های اخذ رای بروند و قبل از ساعات شلوغی رای خود را بدهند.

فرماندار تهران در خصوص صندوق‌های سیار شهرستان تهران گفت: ‌در هر منطقه صندوق سیار وجود دارد و حدود 283 صندوق سیار در سطح شهر تهران و در محدوده مناطق مشخص شده حرکت می‌کنند.

وی در ادامه به مردم توصیه کرد قبل از حضور در شعب اخذ رای اسامی و کد کاندیداهای مورد نظر خود را مشخص کنند تا در شعب اخذ رای کمتر معطل شوند.

نایبی در خصوص زمان پایان رای‌گیری گفت: براساس قانون رای‌گیری از ساعت 8 صبح تا ساعت 18 بعدازظهر به مدت 10 ساعت ادامه دارد و بنا به ضرورت و ازدحام با دستور وزارت کشور این ساعت قابل تمدید است، تا الان ساعت پایان رای‌گیری همان ساعت 18 است.

وی در ادامه در رابطه با زمان آغاز شمارش آرا گفت: هر ساعتی که پایان رای‌گیری از سوی وزارت کشور اعلام شود کار شمارش آرا آغاز خواهد شد.

به گزارش مهر، 555 داوطلب مجلس شورای اسلامی برای 30 کرسی نمایندگی تهران در شهرستان تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر امروز رقابت می‌کنند.