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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

نیکزاد:

643 شعبه اخذ رای در کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری آرا را بر عهده دارند

643 شعبه اخذ رای در کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری آرا را بر عهده دارند

یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: 643 شعبه اخذ رای در این استان کار جمع آوری آرای مردمی را انجام می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد صبح جمعه در محل استقرار شعبه ثابت شهری شماره یک یاسوج، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از این تعداد 240 شعبه شهری و 403 شعبه نیز روستایی است.

وی افزود: از مجموع  شعبه‌های اخذ رای در استان، 276 شعبه ثابت و 367 شعبه سیار هستند.

نیکزاد عنوان کرد: بیش از 14هزار نفر دست اندرکار انتخابات در این استان شامل نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی، هیئت‌های اجرایی و بازرسی‌، نظارت و دیگر دست‌ اندرکاران، کار برگزاری انتخابات را بر عهده دارند.

استاندار تصریح کرد: شکی نیست که حضور حماسی و سراسر شور و نشاط مردم در این انتخابات به فضل الهی به گونه‌‌ ای خواهد بود که الهام بخش مسلمانان جهان شود.

وی بیان داشت: خدا را شاکریم در زمانی از تاریخ و حیات بشری هستیم که حکومت اسلامی و مردمی، نظام الهی، انقلابی دینی و ارزشی، رهبری فرزانه و مردمی مومن، با بصیرت، آگاه، شهیدپرور و حماسه ساز داریم.

نیکزاد افزود: این انتخابات دل رهبری عزیز را شاد، قلب و دیده مسلمین و آزادگان جهان را خوشحال و روشن و دشمنان قسم خورده را کور، شرمنده و سرافکنده خواهد کرد.

وی عنوان کرد: یقین دارم، مردم همیشه در صحنه و آگاه این استان با شور و شوق وصف ناپذیری در صفوف فشرده و به هم پیوسته از پیر و جوان، زن و مرد، شهری، روستائی و عشایری در انتخابات شرکت می کنند.

استاندار افزود: آنها می‌آیند تا به دشمنان نشان دهند که همه آحاد ملت در ایران اسلامی یک تن و یک پیکرند و عزتمند، مستقل و آزادند و در برابر دشمنان کوهی از عظمت، پایداری و استقامت می ‌باشند و تنها خود سرنوشت خویش را رقم می زنند.

کد مطلب 1548645

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