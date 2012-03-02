643 شعبه اخذ رای در کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری آرا را بر عهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد صبح جمعه در محل استقرار شعبه ثابت شهری شماره یک یاسوج، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از این تعداد 240 شعبه شهری و 403 شعبه نیز روستایی است.

وی افزود: از مجموع شعبه‌های اخذ رای در استان، 276 شعبه ثابت و 367 شعبه سیار هستند.

نیکزاد عنوان کرد: بیش از 14هزار نفر دست اندرکار انتخابات در این استان شامل نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی، هیئت‌های اجرایی و بازرسی‌، نظارت و دیگر دست‌ اندرکاران، کار برگزاری انتخابات را بر عهده دارند.

استاندار تصریح کرد: شکی نیست که حضور حماسی و سراسر شور و نشاط مردم در این انتخابات به فضل الهی به گونه‌‌ ای خواهد بود که الهام بخش مسلمانان جهان شود.

وی بیان داشت: خدا را شاکریم در زمانی از تاریخ و حیات بشری هستیم که حکومت اسلامی و مردمی، نظام الهی، انقلابی دینی و ارزشی، رهبری فرزانه و مردمی مومن، با بصیرت، آگاه، شهیدپرور و حماسه ساز داریم.

نیکزاد افزود: این انتخابات دل رهبری عزیز را شاد، قلب و دیده مسلمین و آزادگان جهان را خوشحال و روشن و دشمنان قسم خورده را کور، شرمنده و سرافکنده خواهد کرد.

وی عنوان کرد: یقین دارم، مردم همیشه در صحنه و آگاه این استان با شور و شوق وصف ناپذیری در صفوف فشرده و به هم پیوسته از پیر و جوان، زن و مرد، شهری، روستائی و عشایری در انتخابات شرکت می کنند.

استاندار افزود: آنها می‌آیند تا به دشمنان نشان دهند که همه آحاد ملت در ایران اسلامی یک تن و یک پیکرند و عزتمند، مستقل و آزادند و در برابر دشمنان کوهی از عظمت، پایداری و استقامت می ‌باشند و تنها خود سرنوشت خویش را رقم می زنند.