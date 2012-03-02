مردم ایران با حضور آگاهانه و بصیرت توطئه های دشمنان را خنثی خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید صبح جمعه در جمع مسئولان ستاد انتخابات استان، شایعه حمایت مسئولان و مدیران استان از فردی خاص را رد کرد و گفت: هیچ یک از مسئولان استان گرایش به فردی خاص ندارند و کاملاً بی طرف هستند.

وی ادامه داد: همه مسئولان استان در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه تلاش می‌ کنند.

وی با اشاره به حساسیت این دوره از انتخابات مجلس یادآور شد: طی 33 سال گذشته دشمنان هر سال در تمامی انتخابات شرایط و مشکلاتی خاص را ایجاد کرده‌اند.

استاندار خراسان جنوبی از استقرار عوامل اجرایی و مسئولان اخذ رای در آغازین ساعت صبح در شعب خبر داد و گفت: خراسان جنوبی آماده برگزاری انتخاباتی سالم است.

وی خراسان جنوبی با تاکید بر معیار قرار دادن بیانات رهبری در انتخاب اصلح افزود: دشمنان انقلاب اسلامی، استکبار و کشورهایی که به صورت علنی دشمنی خود را نشان می ‌دهند از حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای هراس دارند.

رشید انتخابات را نماد و نمود واقعی اهتمام به امور اجتماعی و دادن سرنوشت کشور به دست مردم دانست و تصریح کرد: انتخابات مظهر دموکراسی واقعی در ایران است و به عنوان یکی از پایه های نظام اسلامی ایران محسوب می شود.

استاندار خراسان جنوبی میزان مشارکت مردم ایران در انتخابات را در دنیا بی نظیر توصیف کرد و ادامه داد: استراتژی دشمنان نظام و انقلاب مایوس کردن مردم و حضور حداقلی آنان در انتخابات است.