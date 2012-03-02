مردم ایران روز 12 اسفند90 را برای همیشه در تاریخ ماندگار می کنند

سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید به اینکه 12 اسفند ماه سال 90 در تاریخ ایران اسلامی یادآور اقتدار و حضور گسترده مردم در صحنه های پشتیبانی از نظام خواهد بود، افزود: انتخابات نهمین دوره مجلس برگ زرینی در دفتر باشکوه انقلاب اسلامی ورق خواهد زد.



وی با یادآوری تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات مجلس نهم و ضرورت و حساسیت ویژه این دور از انتخابات، شرایط حساس حال حاضر کشور و تحولات منطقه، افزود: ملت ایران با توجه به حساسیت ویژه انتخابات دور نهم و با توجه به وضعیت پیش آمده در طی ماههای اخیر با حضور گسترده خود بر توطئه های دشمنان خط بطلان خواهند کشید.



نصیری قیداری ادامه داد: قطعا مردم ولایتمدار و مومن ایران اسلامی به خاطر عشق و علاقه وافری که به انقلاب و نظام دارند درعرصه انتخابات حاضر خواهند شد و مطمئنا تحریم ها، تهدیدهای خارجی و مسائلی از این نوع، هرگز نخواهد توانست در عزم و اراده راسخ آنان تزلزلی ایجاد کند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس هشتم گفت: دشمنان انقلاب و نظام، به خاطر حساسیت های موجود در منطقه، چشم به این دوره از انتخابات در ایران دوخته اند و تلاش دارند حضور مردم را در پای صندوق های رای کمرنگ کرده و از آن به نفع خود بهره برداری کنند.

نصیری قیداری افزود: دشمن چنین وانمود می کند که اتفاقات رخ داده در منطقه هیچ ارتباطی با انقلاب اسلامی ندارد و مردم کشورهای منطقه به دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی علیه حاکمان خود قیام کرده اند در حالیکه این خیزشها از بیداری اسلامی نشات گرفته است.

وی افزود: مردم ایران اسلامی با شرکت گسترده در انتخابات پیش رو نشان خواهند داد که انقلاب اسلامی پدیده ای ریشه دار است و این ریشه داری تاثیر خود را بر بیداری مردم منطقه گذاشته است و ازطرفی نیز شیطنت هایی از سوی ایادی آمریکا و غرب بر علیه انقلاب اسلامی در منطقه صورت می گیرد که انتظار می رود مردم با حضور خود پاسخ دندان شکن و کوبنده ای به این شیطنت ها بدهند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم اقصی نقاط جهان به خاطر وضعیت اقتصادی و کوچکترین مشکلی با حضور در خیابان ها عکس العمل شدید نشان می دهند ولی ملت ایران هرچند که انتظار حل چنین

مشکلاتی را از سوی مسئولان دارند ولی با این حال هرگز با انقلاب و نظام معامله نمی کنند و با حضور در صحنه تلاش

دشمنان را نقش برآب می کنند.

نصیری قیداری، مردم را صاحبان اصلی انقلاب دانست و افزود: مردم آگاه و با بصیرت ایران اسلامی مشکلات

موجود را ساخته و پرداخته دشمنان می دانند و با حضور در صحنه های حساس ، اثرگذار ، تعیین کننده و سرنوشت ساز از آرمان های انقلاب، امام (ره) و شهدا و تبعیت از رهبری عدول نمی کنند.