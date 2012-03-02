حماسه 12 اسفند درکنار خلیج فارس/ لبیک بندرنشینان به مقام معظم رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، اقشار مختلف مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه بندرعباس از ساعات اولیه صبح امروز با حضور گسترده در پای صندوقهای رای، به وظیفه خود در تعیین سرنوشت ملت ایران عمل کردند.

بسیاری از مردم شهر بندرعباس در مرکز استان هرمزگان پیش از آغاز به کار شعب اخذ رای در پشت درهای شعب حضور یافتند و همزمان با آغاز رای گیری از ساعت هشت صبح با عمل به تاکیدات مقام معظم رهبری در نخستین ساعات، رای خود را به صندوق انداختند.

تعدادی از مردم بندرعباس پس از حضور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خصوص دلایل خود برای حضور در انتخابات به خبرنگار مهر، گفتند: ما امروز در انتخابات حضور پیدا کردیم تا از حق قانونی خود برای تعیین نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفاده کنیم.

مردم بندرعباس عمل به تکلیف شرعی و همچنین وظیفه شرعی و لبیک به فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری را از دیگر دلایل حضور خود در انتخابات عنوان کردند.

حافظان خلیج فارس بر این نکته نیز تاکید داشتند که این انتخابات از حساسیت بیشتری نسبت به دیگر دوره ها برخوردار است و قطعا ملت بزرگ ایران با حضور گسترده خود در انتخابات مشت محکمی را بر دهان دشمنان ملت ایران خواهند زد.

فعالیت شعب اخذ رای در شهرستان بندرعباس از ساعت هشت صبح همزمان با سراسر کشور آغاز شده و هم اکنون روند برگزاری انتخابات و اخذ رای در تمامی شعب مستقر در اماکنی همچون مساجد و مدارس ادامه دارد.

همچنین صندوقهای سیار نیز از ساعت هشت صبح فعالیت خود برای اخذ رای را در روستاها و شهرهای بندرعباس آغاز کرده اند و تمامی مردمی که محل زندگی آنها در مسیرهای صعب العبور روستایی قرار گرفته می توانند رای خود را به صندوقهای سیار بیندازند.

عباس امینی زاده فرماندار بندرعباس در گفتگو با خبرنگار مهر، با دعوت از مردم برای حضور گسترده در انتخابات 12 اسفند ماه، بیان داشت: هم اکنون به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، فرصت تجدید بیعت و میثاق دوباره با حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری فراهم گردیده است و ملت شریف ایران اسلامی به خصوص مردم خوب استان هرمزگان و حافظان خلیج فارس قطعا با حضور گسترده خود در انتخابات بار دیگر پایبندی خود به ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به نمایش خواهند گذاشت.

وی با اشاره به فراهم بودن تمامی شرایط برای حضور گسترده مردم حوزه انتخابیه بندرعباس، قشم، بندرخمیر، حاجی آباد و ابوموسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: فعالیت شعب اخذ رای در شهرستان بندرعباس از ساعت هشت صبح روز جمعه و با حضور نمایندگان هیئت اجرایی، هیئت نظارت و همچنین نمایندگان نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.

امینی زاده ادامه داد: مدارک مورد نیاز برای رای دادن شامل شناسنامه و کارت ملی است و همچنین اداره ثبت احوال شهرستان بندرعباس و سایر حوزه ها، امروز به صورت تمام وقت آماده ارائه خدمات سجلی و کارت ملی به همشهریان گرامی هستند.

امینی زاده تاکید کرد: تثبیت اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهان در گرو استمرار حضور مردم در صحنه های مختلف سیاسی و اجتماعی است و قطعا مردم شریف ایران اسلامی امروز حماسه ای دیگر را رقم خواهند زد.

گزارشها از دیگر شهرستانهای استان هرمزگان نیز حاکی از حضور گسترده مردم در انتخابات از ساعات نخست اخذ رای است که تمامی این موارد نشان دهنده آن است که حافظان خلیج فارس امروز حماسه ای بی نظیر را در دفاع از آرمانهای خود رقم خواهند زد.

در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی 951 هزار و 181 هرمزگانی واجد شرایط رای دادن هستند که آرای خود را به هزار و چهار صندوق در نظر گرفته شده برای استان هرمزگان خواهند انداخت.