حضور حداکثری مردم در نگاه مسئولان شرق استان تهران

امام جمعه دماوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخابات در نظام اسلامی بازنده ندارد و تنها مغلوب عرصه انتخابات در نظام مقدس اسلامی ، دشمنان انقلاب هستند.

حجت ‏الاسلام محمد علاءالدینی افزود: پیروزی در عرصه انتخابات آغاز راه شادی نیست؛ بلکه مرحله نخست سپاس ‏گزاری از درگاه باری تعالی قلمداد می شود؛ زیرا ورود به مسئولیت کار دشواری نیست، بلکه خروج سرفراز از آن است که سعادت شخص و توسعه منطقه را رقم می ‏زند.

وی گفت: در صحنه انتخابات نظام مقدس اسلامی مباحثی همچون برد و باخت مطرح نیست.

امام جمعه دماوند اضافه کرد: اگر در فتنه سال 88 کلاه بر سر برخی اشخاص رفت به دلیل تصور غلط آنها از رویکرد برد و باخت در این عرصه عبادی و سیاسی بود.

وی یادآور شد: در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز برد سهم همه کاندیداهای انتخاباتی و شکست تنها ره‏آورد بدخواهان نظام اسلامی خواهد بود.

اصل و هدف واقعی اسلام است

علاءالدینی اسلام را هدف اصلی در این پهنه عبادی و سیاسی خواند و افزود: نمایندگان باید بدانند و البته می‏دانند که اصل و هدف واقعی اسلام است.

وی بیان کرد: اسلام اصل است؛ این اصل بی‏بدیل نیازمند خادمانی منتخب مردم است و به حول قوه الهی فضای خدمت و بسترهای خدمت‏رسانی به مردم در این زمینه به وفور قابل دسترسی خواهد بود.

امام جمعه دماوند ادامه داد: نباید عدم کسب میزان کافی از آرا و راه نیافتن به صحن بهارستان را مصداقی از انسداد مسیر خدمت‏گزاری تلقی کرد.

وی گفت: وکالت مردم در خانه ملت تنها یکی از هزاران بیرق خدمت به خلق خداوند محسوب می ‏شود و دیگر نامزدهای انتخاباتی باید یا سود جستن از ظرفیتهای بالقوه خود، ضمن کمک به علمدار حاضر در مجلس، دیگر علمهای خدمت را نیز به دوش بگیرند.

علاءالدینی خطاب به نماینده برگزیده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه گفت: توصیه من به نماینده برگزیده از آرای مأخوذه حماسه 12 اسفند، خدمت به همه نقاط این حوزه انتخابیه است.

وی اضافه کرد: این نماینده باید آگاه باشد که همه نقاط این دو شهرستان بزرگ و خاستگاه مردمانی ولایی، شریف و شهیدپرور تنها از یک کرسی مجلس سود می ‏برد.

علاءالدینی بیان داشت: بنابراین، خدای نکرده این فرد خود را نماینده بخشهای رأی دهنده به خود قلمداد نکند و امکانات را صرفا در یک نقطه متمرکز نسازد.

وی افزود: این نماینده باید خود را مطیع منویات مقام عظمای ولایت بداند، پاسداری از خون شهدای گلگون‏کفن را فراموش نکند و به همه مناطق حوزه انتخابیه نگاهی یکسان داشته باشد.

نماینده منتخب باید خود را به ولایت امام عصر(عج) متصل سازد

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان دماوند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نماینده منتخب مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی باید با تأسی از رهنمودهای امام حسن عسکری(ع) خود را به ولایت امام عصر(عج) و به تبع آن ولایت فقیه متصل سازد.

حجت الاسلام محمد علاءالدینی افزود: یک نماینده باید با تمام وجود حرف دل مردم را به جان پذیرا باشد و همه مردم او را سنگ صبور مشکلات خود بدانند.

وی بیان کرد: البته این مهم که امکانات با توجه به قوانین موجود به نقاط مختلف تخصیص می‏یابد، برای مردم آگاه و فهیم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه قابل درک است.

این مسئول افزود: مردم این دو خطه به عنوان مردمانی صبور و قانع هرگز زیاده‏خواهی را سرلوحه کار خود قرار نداده ‏اند.

وی یادآور شد: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مقارن با روزهای ولادت امام حسن عسکری(ع) و گره خورده با این ایام ‏الله متبرک است.

علاءالدینی اضافه کرد: از این رو مردم، مسئولان و کاندیداهای انتخاباتی مجلس نهم باید این تقارن مبارک را به فال نیک گرفته و همیشه قدردان خیرات و برکات آن بزرگان باشند.

وی گفت: از این رو، هواداران فرد منتخب مردم در ایام سوگواری آن بانوی بزرگوار و به دلیل احترام به جایگاه والای معصومین(ع) باید از برپایی کارناوالهای شادی به شدت پرهیز کنند.

حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلسی مقتدر می سازد

نماینده ولی فقیه و امام جمعه فیروزکوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: تشکیل یک مجلس قوی و کارآمد با پشتوانه آرای بالای مردمی یکی از مهمترین تأثیرات داخلی و محسوس حضور حداکثری مردم در انتخابات است که در حقیقت، تضمین‏ کننده تصویب قوانینی مؤثر و قوی خواهد بود.

حجت الاسلام عبدالعلی استیری افزود: هیچ کس نمی‏تواند تأثیرات حضور حداکثری و مشارکت گسترده مردم در انتخابات را منکر شود، چرا که این اصل به عنوان یک اصل اساسی در تمام نظامها و حکومتهای موجود در دنیا پذیرفته شده است.

وی یادآور شد: با حضور حداکثری و مشارکت گسترده مردم در انتخابات مجلس، یک مجلس مقتدر، عزت‏مدار، هوشیار و شجاع شکل خواهد گرفت که می ‏تواند علاوه بر کارکردهای مؤثر و مفید داخلی خود، بر عملکرد سایر نهادها و قوای دیگر نیز تأثیر مستقیم بگذارد.

حضور در انتخابات نمایش دلبستگی مردم به نظام است

استیری ادامه داد: تأثیر داخلی حضور گسترده مردم در انتخابات نمایش دلبستگی مردم به نظام مقدس اسلامی و روح مشارکت ‏جوی مردم در اداره کشور است.

وی اظهار داشت: نمایش عظمت ملت ایران نزد جهانیان یکی از تأثیرات مهم حضور حداکثری مردم در انتخاباتهای مختلف در جمهوری اسلامی در سه عرصه منطقه‏ای، جهان اسلام و بین‏ الملل است.

نماینده ولی فقیه در شهرستان فیروزکوه افزود: انتخابات پرشور و حداکثری، نمایش عظمت ملت ایران در نزد مخالفان و دشمنان است.

وی با اشاره به اهمیت حضور حداکثری مردم در انتخابات گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات طی سه دهه گذشته همواره نشان از علاقه و دلبستگی مردم به نظام مقدس اسلامی داشته که این خود نشانگر بصیرت و درک بالای مردم فهیم و زمان‏شناسی آنهاست.

استیری افزود: بررسی آمار شرکت‏کنندگان و حضور مردم در انتخابات در سالهای پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، بیانگر این نکته است که همواره رابطه مستقیمی بین افزایش تهدیدات خارجی و اظهارات خصمانه دشمنان جمهوری اسلامی با مشارکت مردم و گروه‏های سیاسی در انتخابات وجود داشته است.

وی عنوان کرد: هر چه انتخابات پرشورتر باشد، عظمت ملت ایران بیشتر در چشم مخالفان و دشمنانش مشاهده می شود.

امام جمعه فیروزکوه اضافه کرد: مردم باید با مطالعه برنامه‌ها و شعارهای کاندیداهای موجود، فارغ از فضاسازیهای سیاسی و جوسازیهای باندهای قدرت صرفاً کسانی را انتخاب کنند که علاوه بر ولایتمداری و شجاعت، دارای تقوا و تعهد باشند.

وی بیان داشت: مقام معظم رهبری، اغلب این شاخصها را برای یک انتخاب اصلح بیان فرموده اند که همگان می‌توانند با مراجعه به این شاخصها یک انتخاب اصلح داشته باشند.

استیری ادامه داد: از کاندیداهای نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواست تا در صورت انتخاب شدن از سوی مردم، قدر و ارزش این توفیق بزرگ الهی را بدانند و به طور حقیقی به مردم خدمت کنند.

مردم هیچ زمان نظام را تنها نخواهند گذاشت

وی بیان کرد: در شرایطی که اغلب مردم به خاطر تورم، گرانی و مشکلات اقتصادی موجود در تنگنا هستند و با این وجود باز هم نظام مقدس اسلامی را تنها نگذاشتند و نمی ‌گذارند، لازم است تا افراد منتخب پس از انتخاب شدن از سوی مردم نیز با تمام وجود در خدمت مردم باشند.

امام جمعه فیروزکوه اضافه کرد: این گونه نباشد که به طور صرف در زمان تبلیغات و پیش از انتخاب شدن به مردم بها بدهند و از مردم مایه بگذارند اما پس از پایان انتخابات و ورود به مجلس، آنها را فراموش کنند و مشکلات عدیده مردم و جوانان را به دست فراموشی بسپارند.

وی با بیان اینکه یک انتخابات پرشور و حداکثری، نمایش عظمت ملت ایران در نزد مخالفان و دشمنان خواهد بود، یادآور شد: چنان که مقام معظم رهبری فرمودند، ملت ایران، سرمایه‏ گذاری عظیمی می‏ کند، سپرده ‏گذاری بزرگی را انجام می ‏دهد و سود آن را می‏برد و آرای یکایک شما مردم سهم همان سرمایه‏ گذاری و سپرده‏ گذاری است.

استیری افزود: هر رأیی که شما در صندوق می‏ اندازید، مثل این است که بخشی از پول آن سپرده را تأمین می‏ کنید.

امت اسلامی ایران از بصیرت لازم برخوردار است

امام جمعه آبسرد گفت: خوشبختانه امروز امت اسلامی ایران با توجه به منویات و روشن گریهای مقام عظمای ولایت از بصیرت لازم و کافی برخوردار شده است.

حجت ‏الاسلام حسین ردایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علائم آشکار فتنه از سوی فتنه ‏گران چندان قابل اغماض نیست و مصادیق آن برای عده‏ای از خواص در جامعه قابل لمس است.

وی بیان کرد: نشانه های پنهان فتنه نیز همچون وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اغلب پس از وقوع آن از سوی عوامل فتنه ظهور و بروز می‏یابد.

ردایی اضافه کرد: این بصیرت همچون چراغ راهی پرفروغ در مسیر حرکت مردم ولایی، انقلابی و شهیدپرور کشور را به شاه‏راه صحیح هدایت می‏کند.

وی گفت: بدین ترتیب، با هوشیاری ملت اسلامی، به طور قطع دیگر شاهد اقدامات فتنه‏گرانه و آسیبهای ناشی از خصومت دشمنان خارجی و برخی ایادی غافل داخلی نخواهیم بود.

امام جمعه آبسرد ادامه داد: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از چندین نظر مختلف قابل بحث، بررسی و کنکاش از سوی کارشناسان حوزه سیاسی است.

وی اظهار داشت: نکته حائز اهمیت نخست در موضوع انتخابات، اصل مردم‏سالاری در این عرصه عبادی و سیاسی است.

ردایی افزود: دیگر جنبه قابل تحلیل در انتخابات، قدرتی است که به واسطه آن نصیب امت اسلامی و به تبع آن نظام دینی ما می‏ شود.

وی یادآور شد: مردم می ‏توانند با سود جستن از این قدرت معنوی برای صیانت از دستاوردهای مقدس نظام اسلامی به مصاف دشمنان بروند.

امام جمعه اضافه کرد: ایجاد چنین قدرتی در سایه برپایی انتخابی حداکثری دشمن را به واکنشهای تند و خصمانه ‏ای واداشته است.

وی گفت: اما مردم دین ‏دار ایران اسلامی به برکت اهل بیت(ع) و رهبری داهیانه مقام عظمای ولایت، راه سعادت و توسعه عدالت ‏محور را در سایه شرکت در عرصه ‏های حماسه ‏سازی نظیر 22 بهمن، 9 دی و 12 اسفند می ‏دانند.

مردم امروز رزمایش بزرگی به نمایش خواهند گذاشت

رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان دماوند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 12 اسفند، مردم با حضوری حداکثری در پای صندوقهای اخذ رأی رزمایش بزرگ دیگری را به نمایش می ‏گذارند.

جعفر سیدآبادی افزود: 12 اسفند، روز خشنودی رهبر و یأس دشمنان ضد ولایت فقیه است و ملت بزرگ ایران با تمرین اتحاد و همبستگی ملی همچون حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن و نهم دی، حماسه دیگری جلوه گر می ‏سازند.

وی یادآور شد: ملت ایران در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حماسه آفرینی خود، جهانیان را از حضور میلیونی و بلوغ سیاسی در ایران اسلامی آگاه ساختند.

این مسئول اضافه کرد: ملت وفادار ایران با شرکت گسترده خود در پای صندوقهای اخذ رأی دشمنان را وادار به عقب نشینی کرده و بار دیگر بر مواضع به حق خود پافشاری می ‏کنند.

وی یادآور گفت: رهبر معظم انقلاب در پاره ‏ای از فرمایشات گرانقدر خود فرمودند که "مردم و نامزدهای نمایندگی مجلس با رعایت اصول اخلاقی و قانون‏مداری، دسیسه‏های دشمنان را خنثی کرده و نور امید را در دل ملت مسلمان جهان روشن می‏ کنند".

سیدآبادی ادامه داد: دشمنان داخلی و خارجی باید بدانند که مردم ایران از آگاهی و بصیرت بالایی برخوردارند و به خوبی چهره پلید دشمنان را می ‏شناسند.

همه دشمنان نظام انتخابات را زیر ذره‏ بین گرفته ‏اند

بخشدار رودهن نیز در گفتگو با خبرنگار مهر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را عرصه جهادی دیگر با فرمان مقام عظمای ولایت خواند و گفت: همه دشمنان نظام این انتخابات را زیر ذره‏بین گرفته ‏اند.

رضا طاهرخانی اضافه کرد: دشمنان نظام و انقلاب، تلاش بسیاری برای براندازی نظام و تخریب انتخابات مجلس شورای اسلامی داشته ‏اند.

وی بیان داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی با درایت و هوشیاری تمام، همه دسیسه ‏ها و توطئه‏ های داخی و خارجی آنها را نقش بر آب کردند.

این مسئول افزود: این دوره انتخابات مجلس از حساسیت و اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا این دوره نخستین انتخابات پس از فتنه سال 88 است.

وی گفت: همه دشمنان نظام این انتخابات را زیر ذره ‏بین گرفته‏ اند تا به هر نحو ممکن از حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی جلوگیری کنند.

بخشدار رودهن ادامه داد: به نظر می ‏رسد دشمنان گاه فراموش می ‏کنند که مردم ولایی ایران ‏زمین با ارادتی ویژه تحت فرمان مقام عظمای ولایت هستند و با یک اشاره ایشان جهادی دیگر در عرصه انتخابات را رقم خواهند زد.

وی بیان کرد: همچون روزها و ماههای گذشته باردیگر بر لزوم رعایت اصل بی ‏طرفی در شعب اخذ رأی انتخابات افزود: اعضای شعب مختلف اخذ رای در بخش رودهن باید اصل بی‏طرفی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

این مسئول ادامه داد: ستاد انتخابات تا پایان برگزاری این رویداد عبادی و سیاسی در کنار شما خواهد بود و امیدواریم با یاری یکدیگر انتخاباتی باشکوه و بی‏شائبه را برگزار کنیم.

وی یادآور شد: شعبات تجهیز شده، آموزش‏های لازم به کاربران و دیگر اعضای شعب ارائه شده و تنها منتظر حضور حداکثری مردم غیور بخش رودهن در پای صندوق‏های رای هستیم.

حضور حداکثری موجب رضایت مقام عظمای ولایت است

رئیس هیئت مدیره صنف باغداران شهرستان دماوند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر آنچه می ‏تواند بار دیگر لبخندی از روی رضایت را بر لبان متبرک مقام عظمای ولایت و به تبع ایشان امام عصر(عج) بنشاند حضور حداکثری، گسترده و پرنشاط در پای صندوقهای اخذ رأی است.

مجتبی شادلوییافزود:کشاورزان و باغداران شهرستان دماوند همچون سایر نقاط این مرز و بوم اسلامی، ولایتمداری افراد را در انتخابات نهم مدنظر قرار می‏دهند.

وی یادآور شد: خنثی ‏سازی دسیسه های دشمنان داخلی، وارد ساختن مشتی محکم بر دهان یاوه گویان خارجی و ایجاد فضایی مملو از امیدواری برای تداوم ‏بخشی به روند جریانهای بیداری اسلامی منطقه را می‏توان به عنوان سه عامل اساسی و مهم شرکت حداکثری در این پهنه سیاسی و عبادی برشمرد.

این مسئول خطاب به قشر کشاورز و باغدار دماوند اضافه کرد: شما قشر غیور و جهادگر در مبارزات ضد طاغوت، جریان انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و پس از آن بارها و بارها ارادت خود به محضر ولی امر مسلمین و جایگاه والای ولایت فقیه را به اثبات رسانده ‏اید.

وی پیرامون ارتباط دو مقوله تشکیل مجلسی قوی و رونق بخش کشاورزی گفت: رهبر معظم انقلاب در سالیان اخیر به کرات بر لزوم توسعه و قرار‏گیری بخش کشاورزی در اولویت همه امور تاکید بسیاری داشته ‏اند.

شادلویی افزود: اگر مجلسی قوی و مطابق با معیارهای معین از سوی مقام عظمای ولایت نظیر دین‏داری و عدم وابستگی به کانونهای دولت تشکیل شود، آنگاه تعامل آن مجلس و دولت بسیاری از مشکلات بخش کشاورزی را از پیش روی بر می‏دارد.

وی بیان کرد: مجلسی که در روز 12 اسفند و در سایه حماسه سازی مردم شریف، ولایی و شهیدپرور ایران اسلامی تشکیل می شود، باید به بخش کشاورزی نگاهی ویژه داشته باشد.

این مسئول افزود: همواره می توان قشر زحمت‏کش و کم ‏توقع کشاورز را با چهره معصوم و مهربان سرخ از گرمای زمستان و کبود از سوز زمستان در عرصه‏ های حماسه و غروری همچون راهپیمایی 22 بهمن و 9 دی دید.

وی عنوان کرد: از این رو، شایسته نیست که این قشر در زمینه مواد اولیه، نهاده‏های تولید، و بازار عرضه همیشه با دغدغه ‏خاطر همراه باشد.