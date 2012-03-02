مشکل فنی در حوزه انتخابیه الکترونیک گلستان وجود ندارد

علی اکبر کی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 95 شعبه ثابت و سیار در بخش مرکزی و کمالان آرای مردم را اخذ می کنند.
وی اظهار داشت: با شروع آغاز رای گیری در شعبات مختلف شهر و روستا کمترین اشکال در امور فنی و رایانه ای مشاهده شده است.
وی اظهار داشت: برای بالا بردن میزان اطمینان از دستگاههای تمام الکترونیک از عصر دیروز عوامل انتخابات در شعبات اخذ رای مستقر شدند.
کی پور افزود: در همه روستاهای کوهستاین و صعب العبور دهنه محمد آباد و زرین گل شعبات سیار نیز مستقر شده است.
پنج نامزد در حوزه انتخابات علی آبادکتول رقابت دارند.
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