با مشارکت مردم مجلس قوی و کارآمد شکل می گیرد

سردار مسعود جعفری نسب در هنگام حضور در مسجدالنبی برای انداختن رای خود به صندوق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: امروز مردم کشورمان با درک شرایط حساس کنونی از اولین ساعات بامداد در شعب اخذ رای حاضر شده اند تا نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب کند.



وی افزود: این حضور هم از نظر داخلی و هم بعد خارجی اهمیت زیادی دارد و می تواند در خنثی کردن برنامه ریزی دشمنان هم تاثیرگذار باشد.



سردار جعفری نسب تصریح کرد: اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند و دشمن طمع کند تا با جنگ یا تهدید و تحریم و فشارهای سیاسی به کشور ما ضربه بزند همه آسیب می بینند لذا برای جلوگیری از طمع دشمن همه باید بیایند تا بدخواهان شکست بخورند.



وی بیان کرد: خوشبختانه با هم افزایی موجود بین همه دستگاههای اجرایی و دست اندرکاران انتخابات بویژه ارگانهای امنیتی و انتظامی، فضای امنیتی مناسبی که امسال در استان برقرار شده بی سابقه است و هیچ مشکلی وجود ندارد و نه در مراحل پیش از برگزاری و نه امروز در روز رای گیری مسئولان و مردم هیچ دغدغه ای ندارند.



وی گفت: علیرغم این که استان قزوین منطقه ای سیاسی است اما امسال به واسطه هماهنگی مناسب، همکاری داوطلبان و مشارکت مردم شاهد فضایی بسیار امن و آرام برای برگزاری رویدادی تاریخی هستیم که آینده کشور را رقم خواهد زد.



فرمانده انتظامی استان بیان کرد: خوشبختانه مردم همیشه همراه نظام بوده اند و بویژه درشرایط حساس حضور خود را پر رنگ تر کرده اند و این بار نیز با دعوت رهبری و مسئولان نظام به پای صندوق های رای آمده اند تا بصیرت و آگاهی خود را نشان دهند و در تعیین سرنوشت کشور و تشکیل مجلس قانونگذاری سهیم شوند.



جعفری نسب اظهارامیدواری کرد با مشارکت پر شور مردم مجلس قوی و کارآمد منتخب مردم شکل بگیرد و پیشرفت و توسعه کشور و استان شتاب بیشتری پیدا کند.