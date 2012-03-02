  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۲

صوفی در گفتگو با مهر:

ساخت برنامه‌های شاد در تولیدات رادیویی اولویت دارد

ساخت برنامه‌های شاد در تولیدات رادیویی اولویت دارد

معاون صدای سازمان صدا و سیما با اشاره به اینکه برنامه‌های شاد در شبکه‌های رادیویی امسال افزایش یافته و سال آینده هم این سیاست دنبال می‌شود، گفت: هنوز برنامه‌های طنز در رادیو جای کار دارد.

محمدحسین صوفی در پاسخ به این سئوال که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری برای برنامه‌های شاد و فاخر، چه اقداماتی در رادیو انجام داده‌اید؟ به خبرنگار مهر گفت: طبق تاکید مقام معظم رهبری و دستور رئیس سازمان صدا و سیما ما بر تهیه و پخش برنامه‌های شاد، شادی‌بخش و امید آفرین تاکید کردیم و این برنامه‌ها افزایش یافتند.

وی در ادامه افزود: البته برنامه‌های شاد به چند بخش تقسیم می‌شوند. بخشی از برنامه‌ها در قالب‌های مختلف نمایش، ترکیبی و ... شاد و طنز است. امسال برنامه‌های طنز فاخر افزایش یافت و این سیاست را در سال آینده هم دنبال می‌کنیم.

معاون صدای سازمان صدا و سیما عنوان کرد: من همیشه به نویسندگان، گزارشگران، گویندگان و کارشناسان بر اجرای شاد و لحن شاد تاکید کردم تا دوستان برنامه‌هایشان را شاد اجرا کنند، مگر در مواقع عزا که آن هم قاعده خاص خودش را دارد.

صوفی اشاره کرد: هنوز برای افزایش برنامه‌های طنز جای کار داریم و باید عادت کنیم تا برنامه‌های شاد را اجرا کنیم. به همین دلیل من مرتب در جلساتی که با دوستان دارم روی این مسئله تاکید و یادآوری می‌کنم تا شاهد اجرای برنامه‌های شاد باشیم.

کد مطلب 1548666

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها