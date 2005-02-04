كشته شدن 9 عراقي در درگيري هاي ساعات پيش در شمال بغداد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، يك منبع پليس عراق امروز گفت : سه غير نظامي درحال تردد با اتومبيل خود بودند كه مردان مسلح اقدام به انفجار بمب در مسير عبور آنها كردند كه اين امر به كشته شدن سه غير نظامي منجر شد ، اين انفجار در نزديك منطقه اسحاقي در صدكيلومتري شمال بغداد روي داد .



دو غير نظامي ديگر عراقي نيز در انفجار بمب دستي در نزديك منطقه بلد در 75 كيلومتري شمال بغداد كشته شدند ، اين بمب در مسير عبور خودرو حامل شهروندان عراقي از سوي گروه هاي ناشناس منفجر شد .



شب گذشته هم دو عراقي در شرايط مشابه نزديك بيجي در 200 كيلومتري شمال پايتخت عراق جان باختند .



همچنين در درگيري ميان نيروهاي عراقي با مردان مسلح يك نيروي پليس و يك فرد مسلح كشته شدند .



شايان ذكر است پس از برگزاري انتخابات سراسري عراق كه 30 ژانويه برگزار شد، ازآهنگ حملات مسلحانه در عراق كاسته شده است اما با اين حال مردان مسلح همچنان به اقدامات تروريستي خود كه غالبا مردم بيگناه عراق را هدف قرار مي دهد، ادامه مي دهند.