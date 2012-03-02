مردم افرادی را به مجلس بفرستند که صدای ایران را به جهانیان برسانند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتفی ناطقی در خطبه های نماز جمعه این هفته ساوجبلاغ اظهار داشت: حضور پرشور مردم در انتخابات نشانگر استقلال و نمایانگر اراده آنان برای انتخاب اصلح است.

وی گفت: حضور پرشور در انتخابات توسط مردم و شلوغی صندوقهای رای امنیت کشور را می افزاید و نقشه های دشمنان را نقش بر آب می کند.

ناطقی به اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص اتمام تیرهای دشمنان اظهار داشت: همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب فرمودند حضور گسترده مردم دشمنان را ناکام می کند.

وی با تقدیر از حضور پرشور مردم در انتخابات تا این ساعت تاکید کرد: این حضور نمایانگر ولایتمداری مردم ساوجبلاغ است و آنها مانند همیشه پشتیبان ولایت و رهبری هستند.

امام جمعه ساوجبلاغ یادآور شد: هر رای مردم در تشکیل مجلس مستقل و توانمند موثر است و مردم به این موضوع واقف هستند.

مصلی نماز جمعه شهرستان ساوجبلاغ مملو از جمعیتی است که برای دادن رای آمده اند.