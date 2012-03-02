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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۸

ملت در انتخابات مدال طلا می گیرد

گرگان - خبرگزاری مهر: شماری از ورزشکاران و قهرمان ورزشیی استان گلستان عنوان کرده اند که ملت ایران در روز انتخابات مدال طلا خواهند گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشکاران و قهرمان گلستان نیز از صبح جمعه همزمان با آغاز رای گیری با حضور در شعب احذ رای ارای خود را به صندوق انداختند.

دو قهرمان گلستانی در رقابتهای آسیایی تایلند نیز صبح جمعه با حضور در شعبه 102 رای گیری گرگان رای خود را به صندوق انداختند.

مدیرکل ورزش و امور جوانان گلستان در حاشیه این مراسم گفت: ورزشکاران نیز با حضور در انتخابات به فرامین رهبری پاسخ داده اند.

قربانعلیی پاشا بیان داشت: ورزشکاران نیز امروز امده اند تا دل مقام معظم رهبری و ملت را شاد کنند.

گلستان بیش از 94 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد.

کد مطلب 1548672

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