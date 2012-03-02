شرکت در انتخابات یک تکلیف سیاسی است

آیت ‌الله عباسعلی سلیمانی صبح جمعه در محل صندوق شماره 30 مدرسه امام محمد باقر (ع) زاهدان رای خود را به صندوق انداخت.

آیت الله سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: انتخابات در این برهه از زمان بسیار حساس است زیرا امروز ایران اسلامی بیش از پیش در سطح جهان جایگاه پیدا کرده است.

وی گفت: ملت ایران امروز با حضور در پای صندوق‌ های اخذ رای حمایت خود را از نظام و انقلاب ثابت کرده و وحدت را به رخ جهانیان می‌ کشند.

وی با تقدیر از حضور اقشار مختلف مردم سیستان و بلوچستان در ساعت آغازین انتخابات در شعب اخذ رای گفت: به طور یقین مردم این استان در این دوره از انتخابات نیز سربلند و پیروز میدان خواهند بود.